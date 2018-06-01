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РПЦ против туалетов в храмах - противоречит религиозным нормам

02.06.2018 20:38 — Разное | Партизан  
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Ранее по поручению Минстроя России «Институт общественных зданий» Москвы разработал новые правила проектирования храмов. Теперь в пристройках церквей предлагают размещать туалеты.

Против этих новшеств выступили НКО «Благотворительный Фонд Рождества Богородицы» и «Московская организация инвалидов». По их мнению, «святость православных храмов не сочетается с понятием туалет». Они также отметили, что постройка санузлов незаконна по каноническим, медицинским и культурным причинам.

В интервью «Говорит Москва» Леонид Калинин также выступил против упомянутых поправок в проектировании храмов. По его словам, данный вопрос уже обсуждался среди представителей РПЦ и не нашёл поддержки.

«Традиционно туалеты в храмах не размещали. Это нонсенс, что сейчас пытаются в угоду каким-то гражданским нормативам как для общественных зданий внести это как обязательную норму. В этом необходимости нет, во-первых, потому что, как правило, если речь идёт о городских храмах, там всегда есть достаточное количество учреждений общепита, где всегда существуют по нормам туалеты. В конце концов, можно ими воспользоваться. Во-вторых, мне кажется, это какая-то ангажированность».

Калинин добавил, что на уровне РПЦ решение о размещении туалетов в храмах не принималось.


«Мы такие регламенты не принимали. Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации, который как раз призван заниматься вопросами архитектурного проектирования, рассматривал эти предложения, но мы с ними не согласились. Пока что это остаётся только в качестве предложений людей светских, которые пытаются своё видение навязать. Храм – это место молитвы, а не место отправления нужд».

По мнению Калинина, строить санузлы допустимо только на прихрамовой территории, в трапезных или в воскресных школах.

По словам  членов «Благотворительного Фонда Рождества Богородицы», они создали петицию, под которой подписались 700 000 человек. 

 
 
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Ранее по поручению Минстроя России «Институт общественных зданий» Москвы разработал новые правила проектирования храмов. Теперь в пристройках церквей...
 
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