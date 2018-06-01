"Нужно противостоять российской пропаганде". Зачем британские парламентарии приехали в Беларусь

Свабодзе один из парламентариев Джон Уитингдейл (на фото). Как он стал возможным и по поводу чего приехали договариваться британские парламентарии, рассказал в эксклюзивном интервьюодин из парламентариев Джон Уитингдейл (на фото).





«Мы хотели бы учиться у белорусских депутатов»





- В сентябре 2017 года британский государственный министр по делам Европы и Америки Алан Данкан впервые посетил Беларусь. Этой весной министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетил Лондон впервые за 25 лет. Сейчас мы имеем наиболее представительный визит британских членов парламента в Беларусь. С чем это все связано?





- Я думаю, это следующая стадия наших отношений, которые устойчиво улучшаются. Посол Беларуси в Лондоне Сергей Алейник поощрял меня создать группу (по связям с Беларусью. - РС) в британском парламенте. И мы хотим усилить наши отношения на разных уровнях: между правительствами, министерствами. Особенно что касается возможностей для торговли, например. Но также мы хотели бы усилить индивидуальные отношения между представителями парламентов, чтобы учиться друг у друга.





Я думаю, после нашего визита к нам приедет белорусская делегация. Возможно, в следующем году.





Белорусский парламент сильно отличается от британского. Мы все время в движении, у нас мультипартийная демократия. Именно поэтому в нашей делегации три представителя от правящей партии и еще три - от главной оппозиционной. В Беларуси нет такой политической активности среди партий.





- Долгое время западные правительства не признавали парламентские выборы в Беларуси, так как ни одни из них не были оценены как демократические и прозрачные. Но вы встречаетесь с членами белорусского парламента и подчеркиваете «успех и важность усиления парламентских связей с Беларусью». Почему?





- Мы обязательно встречаемся с представителями оппозиционных партий, с депутатами оппозиции, которые попали в парламент, активистами негосударственных общественных организаций. Мы выслушиваем обе стороны.





И мы доносим ясный месседж, что мы ждем будущих реформ, что мы надеемся увидеть демократические перемены как на национальном, так и местном уровнях.





И также мы надеемся на мораторий на смертную казнь. Нас это беспокоит. Конечно, как независимая страна Беларусь сама определяет внутреннюю политику. Но мы обеспокоены, так как европейская страна мы придерживаемся общепринятых прав человека, которые исключают смертную казнь. И мы надеемся, что Беларусь также ее запретит.





Отношения между Великобританией и Россией очень плохие. Беларусь пока не сможет помочь





- Во время споров между Лондоном и Москвой вокруг «дела Скрипалей» белорусские власти предложили Минск в качестве площадки для переговоров по этому и подобным делам в Европе. Действительно ли Беларусь, главный политический и военный союзник России, могла бы выполнить такую ​​роль?





- Отношения между Британией и Россией очень плохие. С нашей точки зрения это абсолютно неприемлемо, что российское правительство делает попытку убийства на британской земле. И это не единственный факт подобного характера. Через информационную войну, кибератаки, вмешательство в выборы Россия проводит агрессивную политику в отношении Британии.





В свою очередь, Беларусь не раз играла важную роль, когда пыталась посадить стороны конфликтов за стол переговоров. Разумеется, речь в первую очередь идет о Минском процессе между Украиной и Россией. Ранее Беларусь сыграла позитивную роль в споре между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.





Но я не думаю, что на этом этапе конфликта между Британией и Россией что-то вроде Минской конференции поможет. Вместе с нашими европейскими союзниками и США мы послали очень сильный месседж России. На данный момент мы ждем ответа.









Само британское правительство вывешивает радужный флаг ЛГБТ-сообщества





- Что вы думаете по поводу реакции белорусского МВД на вывешивание радужного флага в День против гомофобии?





- Мы, очевидно, разочарованы. Во время нашего визита мы имели возможность встретиться с представителями нескольких организаций, защищающих права ЛГБТ-сообщества. И это очень важно для одного из представителей нашей делегации, который является геем и членом парламента. У него, естественно, особый интерес к этой теме.





- А как реагируют на подобные вещи в Великобритании?





- Я был членом британского правительства, фактически министром, и мы сами вывешивали радужный флаг на своем здании, так же как и все министерства Великобритании. Уже долгое время британское правительство признает День против гомофобии и поощряет других отмечать этот день.





Невозможно и представить, чтобы британское правительство реагировало таким образом, потому что мы сами вывешиваем такой флаг.



