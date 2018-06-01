Китай больше не принимает западные отходы. Заработает ли Беларусь на мусоре из Европы?

На европейских улицах стоят контейнеры для пластиковых отходов, но простые жители не всегда знают, что большая их часть вывозится за границу. В начале года Поднебесная отказалась принимать импортное мусор: у них своих отходов ежегодно – 200 миллионов тонн.





Белсату сотрудница Центра экологических решений Наталья Блыщик. «Китай – один из крупнейших производителей пластиковых товаров, которые потом оседают по всей Европе, по всему миру. И если раньше эти пластиковые товары возвращались в Китай в виде отходов, которые они снова перерабатывали, то теперь этот цикл замкнулся», – поясняетсотрудница Центра экологических решений Наталья Блыщик.





С момента «закрытия цикла» странным образом чуть ли не ежедневно горят свалки в Польше.





Премьер-министр Польши заявил, что его «терпение лопнуло». «Эти действия выглядят как скоординированные: поджоги происходят в течение очень короткого времени», – заявил Матеуш Моравецкий.





Спасатели говорят, что мусор в таких местах лежит в одной куче, без разделения на зоны. На свалках нет пожарных дорог и гидрантов, которые бы помогли владельцу территории начать тушить пожар до приезда спасателей. Некоторые пожары длятся по несколько дней.





«Это, прежде всего, пожары, которые требуют больших усилий со стороны пожарных: их гасят несколько десятков пожарных команд. В кульминационной фазе пожара, который начался в воскресенье в Треблине, его тушило 112 пожарных дружин – 412 спасателей», –говорит пресс-секретарь Главного коменданта Государственной пожарной службы Польши Павел Фронтчак.









Сейчас Китаю придется рассчитывать на собственное вторичное сырье или же обратиться к первичному, и делать новый пластик из нефтепродуктов. А Европе придется думать, что делать с собственным мусором.





Брюссельская бюрократия – машина неразворотливая: пока она думает, сообразительные польские предприниматели решили забрать бывший «китайский» мусор себе. А полигоны горят, чтобы освободить место для … нового мусора.





По словам министра внутренних дел Польши, сейчас в его стране происходит «сложный и нелегальный ввоз в Польшу материалов, которых в нашей стране не должно быть».





Власти Польши уже пообещали изменения в законодательстве и суровый контроль складов с отходами.





Эксперт Наталья Блыщик не верит, что иностранный пластик может попасть в Беларусь.





«Полагаю, такая схема маловероятна. У нас в принципе нет заводов, которые сжигают мусор, чем мы, с одной стороны, гордимся, – говорит Наталья Блыщик. – Нам бы со своим мусором совладать, а не принимать от других. У нас нет таких ни обязательств, ни мощностей для этого».





Величайшей «пластиковой» проблемой Беларуси экологи называют отсутствие контроля со стороны государства: при производстве упаковки отечественные бизнесмены выбирают, как правило, самый дешевый – зачастую неэкологичный – вариант.





«Пугает то, что у нас не сокращается количество отходов и меняется его морфологический состав. За последние десять лет увеличилось во много-много раз количество пластиковых отходов, в том числе пластика, который не перерабатывается», – добавляет Наталья Блыщик.





Палате представителей самое время задуматься о налоге на пластик.