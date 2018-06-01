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Китай больше не принимает западные отходы. Заработает ли Беларусь на мусоре из Европы?

02.06.2018 20:00 — Разное | Партизан  
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С начала года в Польше почти ежедневно при таинственных обстоятельствах горят свалки. Такое случалось и раньше, но увеличение подобных случаев наступило после того, как Китай перестал импортировать из западных стран 24 сорта отходов – в том числе такой пластик, который нельзя переработать.

На европейских улицах стоят контейнеры для пластиковых отходов, но простые жители не всегда знают, что большая их часть вывозится за границу. В начале года Поднебесная отказалась принимать импортное мусор: у них своих отходов ежегодно – 200 миллионов тонн.

«Китай – один из крупнейших производителей пластиковых товаров, которые потом оседают по всей Европе, по всему миру. И если раньше эти пластиковые товары возвращались в Китай в виде отходов, которые они снова перерабатывали, то теперь этот цикл замкнулся», – поясняет Белсату сотрудница Центра экологических решений Наталья Блыщик.

С момента «закрытия цикла» странным образом чуть ли не ежедневно горят свалки в Польше.

Премьер-министр Польши заявил, что его «терпение лопнуло». «Эти действия выглядят как скоординированные: поджоги происходят в течение очень короткого времени», – заявил Матеуш Моравецкий.

Спасатели говорят, что мусор в таких местах лежит в одной куче, без разделения на зоны. На свалках нет пожарных дорог и гидрантов, которые бы помогли владельцу территории начать тушить пожар до приезда спасателей. Некоторые пожары длятся по несколько дней.

«Это, прежде всего, пожары, которые требуют больших усилий со стороны пожарных: их гасят несколько десятков пожарных команд. В кульминационной фазе пожара, который начался в воскресенье в Треблине, его тушило 112 пожарных дружин – 412 спасателей», –говорит пресс-секретарь Главного коменданта Государственной пожарной службы Польши Павел Фронтчак.


Сейчас Китаю придется рассчитывать на собственное вторичное сырье или же обратиться к первичному, и делать новый пластик из нефтепродуктов. А Европе придется думать, что делать с собственным мусором.

Брюссельская бюрократия – машина неразворотливая: пока она думает, сообразительные польские предприниматели решили забрать бывший «китайский» мусор себе. А полигоны горят, чтобы освободить место для … нового мусора.

По словам министра внутренних дел Польши, сейчас в его стране происходит «сложный и нелегальный ввоз в Польшу материалов, которых в нашей стране не должно быть».

Власти Польши уже пообещали изменения в законодательстве и суровый контроль складов с отходами.

Эксперт Наталья Блыщик не верит, что иностранный пластик может попасть в Беларусь.

«Полагаю, такая схема маловероятна. У нас в принципе нет заводов, которые сжигают мусор, чем мы, с одной стороны, гордимся, – говорит Наталья Блыщик. – Нам бы со своим мусором совладать, а не принимать от других. У нас нет таких ни обязательств, ни мощностей для этого».

Величайшей «пластиковой» проблемой Беларуси экологи называют отсутствие контроля со стороны государства: при производстве упаковки отечественные бизнесмены выбирают, как правило, самый дешевый – зачастую неэкологичный – вариант.

«Пугает то, что у нас не сокращается количество отходов и меняется его морфологический состав. За последние десять лет увеличилось во много-много раз количество пластиковых отходов, в том числе пластика, который не перерабатывается», – добавляет Наталья Блыщик.

Палате представителей самое время задуматься о налоге на пластик.

 
 
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С начала года в Польше почти ежедневно при таинственных обстоятельствах горят свалки. Такое случалось и раньше, но увеличение подобных случаев наступило после...
 
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