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Квест для активного отдыха

02.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Квест для активного отдыха

Решали загадки и головоломки, посещали городские достопримечательности и ориентировались на местности… Участники Фестиваля национальных культур присоединились к квест-игре. 

 Мы решили разнообразить досуг жителей и гостей областного центра, –  рассказывают работники арт-галереи «У майстра». – Чтобы было интереснее, выбрали игровую форму. Квест позволяет не только проявить сообразительность и сноровку. Для многих это возможность прогуляться по городу, открыть для себя что-то новое. 

Среди тех, кто в поиске новых впечатлений осмелился проявить себя в игре, – семья Лис из Гродно

 Вообще придерживаемся активного образа жизни, – говорят собеседники. – Семейным подрядом отдыхаем на природе, ходим пешком, ездим на экскурсии. Вот и сегодня подумали: почему бы не присоединиться к игре? 

Правильно ответив на незамысловатые вопросы, участникам на протяжении дня нужно собрать пазлы. Кто справится первее всех, получит заслуженный приз. Итоги квеста будут подведены в понедельник, а имена победителей  опубликованы в сети Интернет на сайте арт-галереи umaistra.bу и в социальных сетях. 

Квест для активного отдыха
Квест для активного отдыха

 
Фото Антона МАЛЬШЕВСКОГО
Наталия МАТЮК
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Решали загадки и головоломки, посещали городские достопримечательности и ориентировались на местности… Участники Фестиваля национальных культур...
 
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