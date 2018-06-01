Квест для активного отдыха

– Мы решили разнообразить досуг жителей и гостей областного центра, – рассказывают работники арт-галереи «У майстра». – Чтобы было интереснее, выбрали игровую форму. Квест позволяет не только проявить сообразительность и сноровку. Для многих это возможность прогуляться по городу, открыть для себя что-то новое.

Среди тех, кто в поиске новых впечатлений осмелился проявить себя в игре, – семья Лис из Гродно.

– Вообще придерживаемся активного образа жизни, – говорят собеседники. – Семейным подрядом отдыхаем на природе, ходим пешком, ездим на экскурсии. Вот и сегодня подумали: почему бы не присоединиться к игре?

Правильно ответив на незамысловатые вопросы, участникам на протяжении дня нужно собрать пазлы. Кто справится первее всех, получит заслуженный приз. Итоги квеста будут подведены в понедельник, а имена победителей опубликованы в сети Интернет на сайте арт-галереи umaistra.bу и в социальных сетях.





