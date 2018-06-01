19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур







Знакомство с национальными подворьями гости начали с белорусского. В этом году хозяева фестиваля изменили свой формат презентации, объединив представителей всех регионов Синеокой. Каждая область представила в Гродно особенности региональной культуры: кухню, своеобразие костюма, праздники, обряды. Поближе познакомиться с народными промыслами гостям помогли мастер-классы — у каждого вида ремесел он был свой.























Всего на фестивальной карте подворьев – 19 остановок. Как признавались гости, этот маршрут немного завораживает, когда в центре белорусского Гродно вся карта мира. Выходя из белорусского подворья. оказываешься, например, у татар и башкир.





Так, на праздник «Сабантуй» попадали все гости этих двух диаспор, моментально вовлекались в действо и участвовали в традиционных татарских играх. Переносили коромысло, стараясь расплескать как можно меньше воды, участвовали в забегах в мешках, а кульминацией состязаний был зрелищный бой мешками. В нем победить было не просто, ведь сражались участники, сидя на бревне.







Под звуки татарской народной музыки в национальных шатрах гости могли отведать блюда с большим количеством «согласных» – эчпочмак, кыстыбай, перемячи и более привычный плов с ароматным травяным чаем из самоваров.

Элиза Ожешко встречала гостей польского подворья, которое в этом году расположилось возле дома-музея писательницы. А поскольку она любила встречать гостей, эту традицию воссоздали организаторы сегодняшнего мини-представления: гостей пригласили на бал и предложили исполнить торжественный танец-шествие полонез.











Подарком для почетных гостей стала книга «Люди и цветы над Неманом» – как знак того, что Элиза Ожешко слыла знатоком трав и цветов, любила собирать их, составлять гербарии и заваривать ароматные травяные чаи. К слову о напитках, всем гостям предложили отведать травяной чай с медом и малиной. В кафе под открытым небом здесь можно было насладиться пончиками, галушками, истинно польским бигосом и рыбными блюдами.







С литовского подворья гости неизменно уходили с сувенирами и памятными рисунками. Здесь учили плести фенечки из ниток цвета литовского флага, а еще рисовали символичный аквагрим в национальной колористике. На подворье «выросла» своего рода книга почетных гостей – свою подпись и отпечаток пальца, причем в прямом смысле слова, мог оставить любой желающий на нарисованном дереве, которое символизирует доброжелательное отношение между людьми. Это традиция каждого фестиваля в Гродно – символы дружбы и уважительных отношений между национальностями.













Здесь же гостей вовлекали в танец-игру, когда нужно повторять движения за профессионалами.





Угощали гостей национальным хлебом и сыром и традиционной выпечкой.





Армяне встречали гостей душевными песнями и эмоциональными зажигательными танцами. Не менее колоритным и музыкальным было русское подворье.





Одним из самых масштабных стали украинцы. Здесь вниманием зрителей надолго завладел настоящий украинец с усами а-ля Тарас Бульба, в красных сапогах и шароварах – со сцены он без устали травил байки и смешил народ. А само подворье было буквально усыпано рукодельными цветами и сплошь украшено национальной вышивкой.









Не обошлось без традиционных угощений. Предлагали вареники, рогалики, пирожки с самыми разными начинками – аутентичность была как на хуторе у небезызвестной Диканьки. А еще шутили: главное — выпить горилки на дубовой коре и закусить шматком сала. Это, говорили, прибавит и сил, и здоровья.

За несколько часов самые неутомимые гости праздника могли обойти все подворья и своими глазами увидеть все многообразие культур и традиций народов, которые живут в нашей стране. Стоило сделать пару десятков шагов, и гости меняли страны и континенты, окунаясь то в одну, то в другую культуру. А, купив на память сувениры, уносили их частички с собой.