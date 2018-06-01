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19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

02.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Колоритные, яркие, красочные и многоголосые подворья – это и есть главная изюминка Республиканского фестиваля национальных культур. На каждом – своя программа с песнями, танцами, народными гуляньями и  кулинарными шедеврами. С этим многообразием традиций, аутентичности и культур познакомились вместе с гродненцами и туристами почетные гости праздника: председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, управляющий делами облисполкома Игорь Попов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Александр Версоцкий. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур


Знакомство с национальными подворьями гости начали с белорусского. В этом году хозяева фестиваля изменили свой формат презентации, объединив представителей всех регионов Синеокой. Каждая область представила в Гродно особенности региональной культуры: кухню, своеобразие костюма, праздники, обряды. Поближе познакомиться с народными промыслами гостям помогли мастер-классы — у каждого вида ремесел он был свой. 
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

Всего на фестивальной карте подворьев – 19 остановок. Как признавались гости, этот маршрут немного завораживает, когда в центре белорусского Гродно вся карта мира. Выходя из белорусского подворья. оказываешься, например, у татар и башкир. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

Так, на праздник «Сабантуй» попадали все гости этих двух диаспор, моментально вовлекались в действо и участвовали в традиционных татарских играх. Переносили коромысло, стараясь расплескать как можно меньше воды, участвовали в забегах в мешках, а кульминацией состязаний был зрелищный бой мешками. В нем победить было не просто, ведь сражались участники, сидя на бревне. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

Под звуки татарской народной музыки в национальных шатрах гости могли отведать блюда с большим количеством «согласных» – эчпочмак, кыстыбай, перемячи и более привычный плов с ароматным травяным чаем из самоваров. 

Элиза Ожешко встречала гостей польского подворья, которое в этом году расположилось возле дома-музея писательницы. А поскольку она любила встречать гостей, эту традицию воссоздали организаторы сегодняшнего мини-представления: гостей пригласили на бал и предложили исполнить торжественный танец-шествие полонез. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

Подарком для почетных гостей стала книга «Люди и цветы над Неманом» – как знак того, что Элиза Ожешко слыла знатоком трав и цветов, любила собирать их, составлять гербарии и заваривать ароматные травяные чаи. К слову о напитках, всем гостям предложили отведать травяной чай с медом и малиной. В кафе под открытым небом здесь можно было насладиться пончиками, галушками, истинно польским бигосом и рыбными блюдами. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

С литовского подворья гости неизменно уходили с сувенирами и памятными рисунками. Здесь учили плести фенечки из ниток цвета литовского флага, а еще рисовали символичный аквагрим в национальной колористике. На подворье «выросла» своего рода книга почетных гостей – свою подпись и отпечаток пальца, причем в прямом смысле слова, мог оставить любой желающий на нарисованном дереве, которое символизирует доброжелательное отношение между людьми. Это традиция каждого фестиваля в Гродно –  символы дружбы и уважительных отношений между национальностями. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

Здесь же гостей вовлекали в танец-игру, когда нужно повторять движения за профессионалами. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
  

Угощали гостей национальным хлебом и сыром и традиционной выпечкой. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

Армяне встречали гостей душевными песнями и эмоциональными зажигательными танцами. Не менее колоритным и музыкальным было русское подворье. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

Одним из самых масштабных стали украинцы. Здесь вниманием зрителей надолго завладел настоящий украинец с усами а-ля Тарас Бульба, в красных сапогах и шароварах – со сцены он без устали травил байки и смешил народ. А само подворье было буквально усыпано рукодельными цветами и сплошь украшено национальной вышивкой. 

19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур
19 подворий, 36 национальностей и десятки тысячи гостей. Как проходит День Подворьев на Фестивале культур

Не обошлось без традиционных угощений. Предлагали вареники, рогалики, пирожки с самыми разными начинками – аутентичность была как на хуторе у небезызвестной Диканьки. А еще шутили: главное — выпить горилки на дубовой коре и закусить шматком сала. Это, говорили, прибавит и сил, и здоровья.     

За несколько часов самые неутомимые гости праздника могли обойти все подворья и своими глазами увидеть все многообразие культур и традиций народов, которые живут в нашей стране. Стоило сделать пару десятков шагов, и гости меняли страны и континенты, окунаясь то в одну, то в другую культуру. А, купив на память сувениры, уносили их частички с собой. 

 
Фото Артема ТУРЛАЯ
Екатерина ВЕСЕЛУХА, Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
http://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Колоритные, яркие, красочные и многоголосые подворья – это и есть главная изюминка Республиканского фестиваля национальных культур. На каждом – своя программа с...
 
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