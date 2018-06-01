Александр Лукашенко побывал на пограничной заставе «Брест»

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100 лет пограничной службе. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественном построении личного состава Брестской пограничной группы и курсантов Института пограничной службы.

Пограничная застава «Брест» – та самая, что в 1941 приняла на себя удар врага, – территориально находилась в Брестской крепости. Участок обороны тогда возглавил Андрей Кижеватов. Позже его имя и присвоили заставе. К истории пограничники относятся бережно, каждую её крупицу хранят в музее.

Бывших пограничников, как известно, не бывает. Александр Лукашенко с 1975 служил в Брестском погранотряде на заставе «Казимирово». На этом снимке он – в сборной отряда по лёгкой атлетике. А здесь сержант Лукашенко занят благоустройством военного городка. Пограничные войска – под особым вниманием Президента и сегодня. А столетний юбилей – хороший повод посетить ту самую Брестскую пограничную группу.

Речь идёт о техническом состоянии всех застав и о том, какие потребности сегодня в погранвойсках. Ведь они первыми встречают гостей и разоблачают нарушителей.

Пограничный комитет – структура военная, но задача пограничников – не только охранять, но и пропускать.

Брестская пограничная группа – одна из старейших в стране и самая крупная по своим масштабам. Оно и понятно – здесь проходит около 350 километров государственной границы. Особенность в том, что в Брестской области проходит полностью оборудованная граница с Польшей. И граница с Украиной – там демаркационные работы будут вестись по ещё три года.

Справедливости ради – именно в Бресте с оформлением белорусско-украинской границы справляются успешнее остальных. Потоки туристов возрастают, а нарушителей с 2017-го задержано более 170-ти. Выявить их – часто лишь дело техники, и вся она отечественного производства. Сегодня Александр Лукашенко оценил возможности белорусской компании «Регула». Оснащение для проверки подлинности документов и денежных знаков у крупнейшего производителя покупают фактически полмира. Не мудрено, что в Беларуси такой техникой укомплектованы все пограничные пункты.

Здесь же, в Бресте, будущих пограничников обучают. Центр подготовки специалистов пограничного контроля существует с начала 1960-х, и его считают едва ли не лучшим из того, что сохранили.

Особое внимание физической подготовке – будущим стражам границы приходится применять и силу. Но самое важное качество, бесспорно, – патриотизм, готовность жертвовать, как когда-то это сделали другие.

В ответ на поздравление – торжественный марш. Особый символизм ему придаёт статус части – она единственная в стране награждена Орденом Красного знамени. Обычно он находится под круглосуточной охраной, приезд Президента – редкий повод вынести знамя вместе с Орденом на плац.

После торжественной части Президент не торопился уходить. К тому же сегодня здесь собрались и ветераны пограничной службы. Рядом с ними – будущее пополнение застав, школьники из военно-патриотических отрядов.

Ещё во время посещения заставы солнечную погоду сменили дождь и ветер. Но это не помешало Александру Лукашенко возложить цветы в стенах крепости-героя и отдать дань памяти погибшим, о которых в Беларуси и не думают забывать. А памятные даты – лишь повод призвать к этому остальных.