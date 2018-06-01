Брестские спасатели вытащили щенка из застывшего битума

Утром 31 мая в пожарную аварийно-спасательную часть №5 Брестского РОЧС позвонили из соседней организации и сказали, что слышат, как неподалеку скулит собака.

На место выехали спасатели и возле взлетной полосы аэропорта обнаружили щенка, застрявшего в смоле. Спасти животное было не так просто: после холодной ночи битум застыл, стал твердый, как асфальт. А еще под щенком была яма. Спасательная операция заняла час. С помощью шанцевого инструмента им удалось достать щенка. Но он был обессилен, не мог пошевелиться. Его необходимо было отмыть, пишет БЕЛТА.

Спасатели забрали бедолагу к себе в часть, затем позвонили волонтёрам организации «Доброта в Бресте». Волонтёры сразу же примчались к пожарным. Щенка отвезли в ветклинику. Собаку отмывали подсолнечным маслом, но у него ещё была и сильная интоксикация из-за смоляной корки. Кроме того, организм животного был полностью обезвожен. Также у щенка были сломаны лапки и хвост.

За жизнь малыша боролись почти целый день. Теперь щенок в надежных руках добрых людей.

