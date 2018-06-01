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Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

02.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

 

Состязания начались с торжественного построения, поднятия Государственного флага и напутственных слов. Старший инженер группы организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Свислочского РОЧС Анатолий Мархалюк принял рапорт у командиров команд.

 

– Уверен, что эти ежегодные соревнования играют важную роль в совершенствовании навыков по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, – сказал управляющий делами райисполкома Георгий Сычевник. – Они служат развитию спорта, воспитанию должного отношения к здоровому образу жизни и к честной соревновательной борьбе.

После жеребьевки командам предстояло пройти несколько этапов. В одной зоне парка свое умение показывали пожарные команды, в другой – санитарные.

 

 

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

 

 

Состав санитарных дружин – 14 человек, количество команд – 8. На каждом этапе они демонстрировали практические действия по оказанию  помощи пострадавшим. Судьи, а ими выступали работники УЗ «Свислочская ЦРБ» и районного центра гигиены и эпидемиологии,  проверяли табельное оснащение санитарной дружины, умение пользоваться противогазом, что было своеобразной путевкой для работы в очагах комбинированного и химического поражения.

 

 

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

 

 

Звенья оказывали первую помощь пораженным, проводили эвакуацию пострадавших и другие маневры по их спасению. Работа в инфекционном очаге предполагала отбор проб внешней среды, приготовление дезраствора, проведение дезинфекции. За каждый неправильный ответ или действие команды получали штрафные баллы. В приоритете выступали умение работать в команде и грамотные действия командиров. Которые, кстати, должны были пройти еще и теоретический конкурс.

 

 

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

 

 

Параллельно с санитарными соревновались и добровольные пожарные команды. Здесь присутствовала определенная зрелищность. Зрители с интересом следили, как добровольцы умело справляются с очагом возгорания, преодолевают различные препятствия. Представители девяти команд не просто участвовали, а сражались за звание называться лучшими в пожарном спорте. К слову, в этом году организаторы увеличили количество этапов для преодоления. Ловкость, быстрота требовались для преодоления 100-метровой полосы с препятствиями, боевого развертывания от мотопомпы, участия в пожарной эстафете. И все на время, а оно понятное, дело, должно было быть минимальным.

 

 

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

 

 

Итак, итоги подведены. Среди санитарных дружин первое место заняла команда УСП «Совхоз «Вердомичи». Кстати, эта команда практически ежегодно показывает хорошие результаты  Вторыми стали сандружинницы УСП «Совхоз «Великосельский», третьими – районного отдела образования спорта и туризма райисполкома. За надлежащую подготовку грамот удостоены командиры этих команд – Галина Алюшкевич, Татьяна Крупенич, Жанна Бычик. Лучшим командиром по результатам тестирования признана командир сандружины ОАО «Хоневичи» – Наталья Пармоник. Она удостоена грамоты и специального приза от районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

Лучшей среди добровольных пожарных признана дружина Свислочского участка электрической связи. На втором месте спасатели из ОАО «Акр-Агро», на третьем – из ОАО «Хоневичи». Грамотами поощрены командиры этих команд – Сергей Ничипорук, Иван Владарчик, Владимир Пастырчук.

В личном зачете по преодолении 100-метровой полосы препятствий лучшими признаны огнеборцы Андрей Круглы, Евгений Каскевич, Алексей Волчик. От районного совета Белорусского добровольного пожарного общества Борис Михальченя вручил ребятам денежные вознаграждения.

 

 

Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин
Время "Ч" для санитарных и пожарных дружин

 

 

Санитарные дружины являются важными помощниками медиков, поскольку предназначены для оказания первой помощи пострадавшим в очагах массовых санитарных потерь, ухода за пораженными и больными. Поэтому жизненно важно, чтобы было как можно больше подготовленных людей, способных оказать первую помощь пострадавшим. То же касается и членов добровольных дружин, которым  зачастую на месте происшествия доводится быть раньше профессионалов. Поэтому подобным соревнованиям уделяется такое повышенное внимание. А нам остается лишь болеть за команду-победительницу, которая выступит на подобных состязаниях на уровне области.

Марина ЯНЮК.

Фото автора.

 
 
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