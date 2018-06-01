



Состязания начались с торжественного построения, поднятия Государственного флага и напутственных слов. Старший инженер группы организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Свислочского РОЧС Анатолий Мархалюк принял рапорт у командиров команд.

– Уверен, что эти ежегодные соревнования играют важную роль в совершенствовании навыков по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, – сказал управляющий делами райисполкома Георгий Сычевник. – Они служат развитию спорта, воспитанию должного отношения к здоровому образу жизни и к честной соревновательной борьбе.

После жеребьевки командам предстояло пройти несколько этапов. В одной зоне парка свое умение показывали пожарные команды, в другой – санитарные.

















Состав санитарных дружин – 14 человек, количество команд – 8. На каждом этапе они демонстрировали практические действия по оказанию помощи пострадавшим. Судьи, а ими выступали работники УЗ «Свислочская ЦРБ» и районного центра гигиены и эпидемиологии, проверяли табельное оснащение санитарной дружины, умение пользоваться противогазом, что было своеобразной путевкой для работы в очагах комбинированного и химического поражения.





























Звенья оказывали первую помощь пораженным, проводили эвакуацию пострадавших и другие маневры по их спасению. Работа в инфекционном очаге предполагала отбор проб внешней среды, приготовление дезраствора, проведение дезинфекции. За каждый неправильный ответ или действие команды получали штрафные баллы. В приоритете выступали умение работать в команде и грамотные действия командиров. Которые, кстати, должны были пройти еще и теоретический конкурс.









Параллельно с санитарными соревновались и добровольные пожарные команды. Здесь присутствовала определенная зрелищность. Зрители с интересом следили, как добровольцы умело справляются с очагом возгорания, преодолевают различные препятствия. Представители девяти команд не просто участвовали, а сражались за звание называться лучшими в пожарном спорте. К слову, в этом году организаторы увеличили количество этапов для преодоления. Ловкость, быстрота требовались для преодоления 100-метровой полосы с препятствиями, боевого развертывания от мотопомпы, участия в пожарной эстафете. И все на время, а оно понятное, дело, должно было быть минимальным.













Итак, итоги подведены. Среди санитарных дружин первое место заняла команда УСП «Совхоз «Вердомичи». Кстати, эта команда практически ежегодно показывает хорошие результаты Вторыми стали сандружинницы УСП «Совхоз «Великосельский», третьими – районного отдела образования спорта и туризма райисполкома. За надлежащую подготовку грамот удостоены командиры этих команд – Галина Алюшкевич, Татьяна Крупенич, Жанна Бычик. Лучшим командиром по результатам тестирования признана командир сандружины ОАО «Хоневичи» – Наталья Пармоник. Она удостоена грамоты и специального приза от районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

Лучшей среди добровольных пожарных признана дружина Свислочского участка электрической связи. На втором месте спасатели из ОАО «Акр-Агро», на третьем – из ОАО «Хоневичи». Грамотами поощрены командиры этих команд – Сергей Ничипорук, Иван Владарчик, Владимир Пастырчук.

В личном зачете по преодолении 100-метровой полосы препятствий лучшими признаны огнеборцы Андрей Круглы, Евгений Каскевич, Алексей Волчик. От районного совета Белорусского добровольного пожарного общества Борис Михальченя вручил ребятам денежные вознаграждения.













Санитарные дружины являются важными помощниками медиков, поскольку предназначены для оказания первой помощи пострадавшим в очагах массовых санитарных потерь, ухода за пораженными и больными. Поэтому жизненно важно, чтобы было как можно больше подготовленных людей, способных оказать первую помощь пострадавшим. То же касается и членов добровольных дружин, которым зачастую на месте происшествия доводится быть раньше профессионалов. Поэтому подобным соревнованиям уделяется такое повышенное внимание. А нам остается лишь болеть за команду-победительницу, которая выступит на подобных состязаниях на уровне области.

Марина ЯНЮК.

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