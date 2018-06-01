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Разное
Главный салют фестиваля (+ ВИДЕО)
02.06.2018 —
Разное
|
Свислочская газета
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Гродно" data-type="youtube" data-url="https://www.youtube.com/watch?v=uQKj6AcmnS8" >
Фото
"Гродно Плюс", видео Артема ТУРЛАЯ, фото и видео Станислава ЗЕНКЕВИЧА и Дмитрия ЗЕНКЕВИЧА, редакция газеты "Іўеўскі край".
Служба информации "ГП".
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Гродно
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