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Праздник народных традиций: в Гродно проходит фестиваль национальных культур
02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Смешение рас, религий и национальностей. В Гродно открылся Республиканский
В нынешнем году церемонию открытия решили провести вечером. В центре города состоялось театрализованное шествие, участниками которого стали представители 36 национальностей. Их встречали аплодисментами горожане и туристы, которых в эти дни очень много в Гродно. Организаторы утверждают, что число людей в городе в эти дни увеличивается в полтора раза.
В шествии были как традиционные участники, так и новички. Кубинцы, китайцы и тамилы – народность из Южной Азии. Также в этом году вернулись латыши и болгары. Сегодня праздник продолжится. На улицах города развернутся национальные подворья. Там гости смогут узнать особенности культуры разных народов, попробовать национальные блюда.
Фестиваль национальных культур в Беларуси впервые состоялся в 1996 году. Он проводится каждые два года. Фестиваль стартует в районах, где проходят областные конкурсы. А столицей праздника неизменно остается Гродно.
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В нынешнем году церемонию открытия решили провести вечером. В центре города состоялось театрализованное шествие, участниками которого стали представители 36...
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