Праздник народных традиций: в Гродно проходит фестиваль национальных культур

Смешение рас, религий и национальностей. В Гродно открылся Республиканский фестиваль национальных культур , передает «МИР 24».

В нынешнем году церемонию открытия решили провести вечером. В центре города состоялось театрализованное шествие, участниками которого стали представители 36 национальностей. Их встречали аплодисментами горожане и туристы, которых в эти дни очень много в Гродно. Организаторы утверждают, что число людей в городе в эти дни увеличивается в полтора раза.

«В этом году много нового, креативного, мы еще не все увидели, сегодня-завтра, мы посмотрим, что нам культурные объединения подготовили, потому что каждый хочет показать глубину своего национального колорита, культуры, искусства. И я думаю, что это будет очень интересно для всех», – отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

В шествии были как традиционные участники, так и новички. Кубинцы, китайцы и тамилы – народность из Южной Азии. Также в этом году вернулись латыши и болгары. Сегодня праздник продолжится. На улицах города развернутся национальные подворья. Там гости смогут узнать особенности культуры разных народов, попробовать национальные блюда.

Фестиваль национальных культур в Беларуси впервые состоялся в 1996 году. Он проводится каждые два года. Фестиваль стартует в районах, где проходят областные конкурсы. А столицей праздника неизменно остается Гродно.