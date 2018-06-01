﻿ Праздник народных традиций: в Гродно проходит фестиваль национальных культур. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздник народных традиций: в Гродно проходит фестиваль национальных культур

02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Смешение рас, религий и национальностей. В Гродно открылся Республиканский фестиваль национальных культур, передает «МИР 24».

В нынешнем году церемонию открытия решили провести вечером. В центре города состоялось театрализованное шествие, участниками которого стали представители 36 национальностей. Их встречали аплодисментами горожане и туристы, которых в эти дни очень много в Гродно. Организаторы утверждают, что число людей в городе в эти дни увеличивается в полтора раза. 

«В этом году много нового, креативного, мы еще не все увидели, сегодня-завтра, мы посмотрим, что нам культурные объединения подготовили, потому что каждый хочет показать глубину своего национального колорита, культуры, искусства. И я думаю, что это будет очень интересно для всех», – отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

В шествии были как традиционные участники, так и новички. Кубинцы, китайцы и тамилы – народность из Южной Азии. Также в этом году вернулись латыши и болгары. Сегодня праздник продолжится. На улицах города развернутся национальные подворья. Там гости смогут узнать особенности культуры разных народов, попробовать национальные блюда. 

Фестиваль национальных культур в Беларуси впервые состоялся в 1996 году. Он проводится каждые два года. Фестиваль стартует в районах, где проходят областные конкурсы. А столицей праздника неизменно остается Гродно.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году церемонию открытия решили провести вечером. В центре города состоялось театрализованное шествие, участниками которого стали представители 36...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видео дня. Надежда Скардино объявила о завершении карьеры и чуть не расплакалась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика