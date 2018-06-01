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Женская сборная Беларуси по гандболу не пробилась на чемпионат Европы
Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла в гостях команде Венгрии и лишилась шансов выйти в финальную часть чемпионата Европы-2018.
Венгрия — Беларусь — 30:22 (12:13).
Белоруски вели по ходу первого тайма с разницей в 3 мяча, но к перерыву позволили соперницам сократить отставание до минимума. А во втором тайме вегерские гандболистки перехватили инициативу и одержали уверенную победу.
В другом матче 7-й отборочной группы сборная Нидерландов на домашней площадке разгромила команду Косова — 42:16.
До встречи с Венгрией белорусские гандболистки сохраняли шансы на выход в финальную часть ЧЕ-2018 с третьего места своей отборочной группы, но не набрали ни одного очка в матчах с фаворитами — командами Голландии и Венгрии.
Путевки на ЧЕ-2018 получают по 2 лучшие команды каждой из 7 отборочных групп, а также лучшая сборная из занявших 3-и места. Но при этом учитываются только очки, набранные в матчах с фаворитами.
Белоруски остались за бортом континентального форума, поскольку их обойдут либо россиянки, либо австрийки из 4-й отборочныой группы. Эти команды встречаются друг с другом 3 июня в Астрахани.
Итоговое турнирное положение в группе 7:
1. Голландия — 10 очков (6 игр)
2. Венгрия — 10 (6)
3. Беларусь — 4 (6)
4. Косово — 0 (6).
Хозяином финальной стадии ЧЕ-2018 будет сборная Франции, которая освобождена от квалификации. Лучшие 16 сборных Старого Света с 29 ноября по 16 декабря будут соревноваться в пяти французских городах — Нанси, Нанте, Монбельяре, Бресте и Париже.
Женская сборная Беларуси предыдущий раз пробивалась на ЧЕ в 2008 году, заняв 12-е место.
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Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла в гостях команде Венгрии и лишилась шансов выйти в финальную часть чемпионата Европы-2018.
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