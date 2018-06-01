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Женская сборная Беларуси по гандболу не пробилась на чемпионат Европы

02.06.2018 21:12 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла в гостях команде Венгрии и лишилась шансов выйти в финальную часть чемпионата Европы-2018.


Фото: Пресс-служба БФГ

Венгрия — Беларусь — 30:22 (12:13).

Белоруски вели по ходу первого тайма с разницей в 3 мяча, но к перерыву позволили соперницам сократить отставание до минимума. А во втором тайме вегерские гандболистки перехватили инициативу и одержали уверенную победу.

В другом матче 7-й отборочной группы сборная Нидерландов на домашней площадке разгромила команду Косова — 42:16.

До встречи с Венгрией белорусские гандболистки сохраняли шансы на выход в финальную часть ЧЕ-2018 с третьего места своей отборочной группы, но не набрали ни одного очка в матчах с фаворитами — командами Голландии и Венгрии.

Путевки на ЧЕ-2018 получают по 2 лучшие команды каждой из 7 отборочных групп, а также лучшая сборная из занявших 3-и места. Но при этом учитываются только очки, набранные в матчах с фаворитами.

Белоруски остались за бортом континентального форума, поскольку их обойдут либо россиянки, либо австрийки из 4-й отборочныой группы. Эти команды встречаются друг с другом 3 июня в Астрахани.

Итоговое турнирное положение в группе 7:

1. Голландия — 10 очков (6 игр)

2. Венгрия — 10 (6)

3. Беларусь — 4 (6)

4. Косово — 0 (6).

Хозяином финальной стадии ЧЕ-2018 будет сборная Франции, которая освобождена от квалификации. Лучшие 16 сборных Старого Света с 29 ноября по 16 декабря будут соревноваться в пяти французских городах — Нанси, Нанте, Монбельяре, Бресте и Париже.

Женская сборная Беларуси предыдущий раз пробивалась на ЧЕ в 2008 году, заняв 12-е место.

 
Теги: Брест
 
 
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Женская сборная Беларуси по гандболу проиграла в гостях команде Венгрии и лишилась шансов выйти в финальную часть чемпионата Европы-2018.
 
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