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В Швейцарии рассматривают возможность выпуска «электронного» франка

02.06.2018 21:34 — Разное | ОНТ  
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Быть или не быть франку криптовалютой – вот в чём вопрос. О выпуске «Е-франка» всерьёз задумались в Швейцарии. Страна точных часов и вкусных сыров – ещё и очень спокойное место для денег. А они ведь любят тишину. 

Правда, шума наделала новость, что Швейцария стала самой дружелюбной страной для развития криптовалютной индустрии. Пока в ходу всё те же франки. Надолго ли? В кантоне Цуг уже вовсю принимают платежи (к примеру, коммунальные) в биткоинах.

Только вот пробиться в Цуг – криптодолину, рай для блокчейн-стартапов – не так-то просто. Регистрация с множеством «но». Тут и уставный капитал в 20 тысяч франков (курс почти как у доллара), локальный офис в кантоне, да и резидент Швейцарии в управляющей верхушке. Обслуживание компании тоже влетит в копеечку. В среднем от 10 до 18 тысяч франков в год. Взамен – минимальные налоги. Но, пожалуй, главный нюанс – в другом. Швейцария разделена на 26 кантонов. Их независимость столь сильна, что каждый вправе писать свои законы. И что хорошо в одном кантоне, может иметь мало общего с реальностью в другом. Словом, Цуг оказался впереди Швейцарии всей.

Маргарет Кинер Неллен, руководитель комитета по финансам Национального совета Швейцарии: «На федеральном уровне законодательной базы, которая бы регулировала криптовалюты, пока нет. Да, заседание в парламенте на эту тему проводилось. Позитивно её воспринимают и в правительстве. Запрос как раз и пришёл из кантона Цуг. Лично я скептически отношусь к криптовалютам. Мне куда больше по душе реальные деньги. Ведь люди вложились в биткоин, его курс рос, а потом обвалился. Потери уже сейчас огромны».

Депутат уверена: всё идёт из жизни. Если число сделок с криптовалютами будет расти, под них придётся создавать и законодательную базу. Как в Беларуси, например. Так что пока дружелюбие швейцарцев к криптовалютам очень точно можно описать так – «разрешено то, что не запрещено».

Майнинг здесь фактически хобби. Пока безобидное. Но если и писать законы для всей конфедерации, то с прицелом на защиту прав потребителей. Так говорят в парламенте. Только от кого защищать любителей несуществующих денег, не понятно. Разве что от самих себя. Правда, Минфин Швейцарии согласился подготовить отчёт о выгодах и рисках «электронного» швейцарского франка. Благо, что и Минфин, и Парламент, и Национальный банк в Берне расположены на одной площади. 

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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​Быть или не быть франку криптовалютой – вот в чём вопрос. О выпуске «Е-франка» всерьёз задумались в Швейцарии. Страна точных часов и вкусных сыров – ещё и очень...
 
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