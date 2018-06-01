Google отказался разрабатывать искусственный интеллект для боевых дронов

Компания Google отказалась продлевать контракт с Пентагоном на участие в проекте по созданию искусственного интеллекта для боевых дронов, сообщает CNN со ссылкой на источник в компании. К этому решению компанию вынудили протесты сотрудников.





Информацию о прекращении участия компании в программе также подтвердили Gizmodo три источника. По их словам, об этом решении объявила член правления компании Диана Грин на встрече с сотрудниками в пятницу. Срок контракта истекает в 2019 году, продлевать участие в проекте ИT-гигант не будет.

Google является участником проекта Maven, который реализовывает Минобороны США в партнерстве с частными структурами. Задачей этой программы является создание искусственного интеллекта для военных беспилотников. Google, в частности, в рамках проекта занимался исследованиями в сфере обработки видео, снимаемого камерами дронов. На основании кадров записей специалисты разрабатывали систему машинного обучения, которая позволяла бы дрону распознавать цели, к примеру транспортные средства.

По данным Gizmodo, руководство компании придавало большое значение этому проекту, высоко оценивая его финансовые перcпективы и воспринимая его как «открытую дверь для ведения бизнеса с военными». Несмотря на то что первоначально разработка технологий оценивалась лишь в $ 9 млн, что сравнительно немного для подобного контракта, в перспективе бюджет проекта должен был достичь $ 250 млн.

В то же время руководство Google сочло высокими репутационные издержки от участия в военном проекте. Свое участие в нем компания пыталась скрыть по мере возможности, утверждает Gizmodo со ссылкой на источники. Это подтверждает и New York Times: так, по данным газеты, Фей-Фэй Ли, глава проекта по разработке искусственного интеллекта в Google Cloud, потребовала от своих сотрудников избегать какого-либо упоминания военных технологий в электронной переписке. «Оружие с искусственным интеллектом это, пожалуй, один из самых чувствительных вопросов разработки искусственного интеллекта. Для СМИ, которые ищут все пути, чтобы навредить Google, это как красная тряпка», — приводит NYT цитату из одного из электронных писем Ли к своим сотрудникам.

Тем не менее об участии Google в разработке искусственного интеллекта для Пентагона стало публично известно в феврале. Раскрытие этой информации повлекло за собой массовый протест со стороны сотрудников, недовольных этической стороной вопроса. В начале апреля более 4 тыс. сотрудников компании подписали петицию с требованием остановить участие в военном проекте. В петиции, в частности, от руководства компании потребовали «сформулировать четкую политику компании, в которой бы было прописано, что ни Google, ни его партнеры никогда не будут заниматься военными технологиями». «Этот контракт ставит под угрозу репутацию Google и прямо противоречит нашим основным ценностям», — говорилось в петиции.

На встрече с сотрудниками, на которой было объявлено об отказе от сотрудничества с Пентагоном, Диана Грин также сообщила, что на следующей неделе Google намерен обнародовать свою новую доктрину по этической стороне разработки искусственного интеллекта. Она подчеркнула, что компания должна продемонстрировать лидерство в этой области.

Как отмечает NYT, отказ Google от продления контракта не приведет к закрытию проекта. По данным издания, интерес к сотрудничеству с Пентагоном проявляет ряд других И​T-гигантов, в том числе Microsoft и Amazon.