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Эксклюзивное интервью Владимира Познера телеканалу ОНТ
Владимир Познер, который на неделе приезжал в Минск, чтобы выступить с творческим вечером во Дворце Республики, дал эксклюзивное интервью для программы телеканала ОНТ «Субботний выпуск».
О том, что является главным при проведении интервью, о накалённой обстановке в мире и о своём восприятии Беларуси легендарный журналист рассказал Ольге Сулимовой.
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Владимир Познер, который на неделе приезжал в Минск, чтобы выступить с творческим вечером во Дворце Республики, дал эксклюзивное интервью для программы...
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