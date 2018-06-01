Эксклюзивное интервью Владимира Познера телеканалу ОНТ

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Владимир Познер, который на неделе приезжал в Минск, чтобы выступить с творческим вечером во Дворце Республики, дал эксклюзивное интервью для программы телеканала ОНТ «Субботний выпуск».

О том, что является главным при проведении интервью, о накалённой обстановке в мире и о своём восприятии Беларуси легендарный журналист рассказал Ольге Сулимовой.