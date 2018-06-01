Гран-при XII фестиваля национальных культур достался Казахстану

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Начинался главный день на фестивале национальных культур ровно в полночь. Под залпы салютов диаспоры разъезжались по гостиницам, и найти их можно было по запаху. Запаху кухни.

Утро в Гродно началось шумно, таким обещал быть и весь день. На этом фестивале говорят – «здесь нет гостей, здесь все – участники».

Тема этого года – народные забавы. И каждое из 18-ти подворий действительно удивляет. Здесь и развлекут, и накормят, и танцевать научат. У греков в ответе за встречу гостей артист с корнями из Эллады – Артемис Ахпаш.

Главное – не закружиться в танцах и не остаться у какого-нибудь особенно понравившегося стола. Ведь только в этот день всего на нескольких улицах можно увидеть и прочувствовать сразу 37 разных культур со всего мира. А ещё узнать удивительные истории о том, что расстояние порой не имеет значения.

«Мы с Джоном познакомились 9 лет назад. Он англичанин, жил в Бристоле, а сейчас живём вместе в Рогачёве. Спасибо, фестиваль! Я люблю тебя, Беларусь!»

И в любви Беларуси здесь признаются практически на всех языках. Свою страну, конечно, называют Родиной, а Беларусь – домом. И это согласитесь, дорогого стоит. Чтобы фестиваль стал ярче, а у диаспор появился ещё больший интерес к участию, в этом году впервые выбирали лучшее подворье. Своё решение жюри объявило несколько часов назад. И если все делегации уже завершили своё выступление в Гродно, то вот Казахстан ещё долго не сможет вернуться в свои белорусские будни. У него «Гран-при»!

В дни фестиваля совершенно по-новому на Гродно смотрели не только гости, но и местные жители. Подарком для всех стало открытие смотровой площадки с видом на крыши города. Символично. Через два года фестиваль снова соберёт гостей со всего мира. Для них уже готовят новые открытия.