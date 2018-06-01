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«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси
Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, 2 июня, на торжественном построении личного состава Брестской погрангруппы и Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посетил учебные классы, а также ознакомился со специальной техникой. Президент поздравил собравшихся со 100-летним юбилеем пограничной службы и еще раз обратил внимание на международную обстановку: в мире по-прежнему неспокойно. Эта ситуация заставляет непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.
Один из участков заставы «Брест» находится прямо в городе. В ее составе – пять пунктов пропуска. Три железнодорожные, один автомобильный и отдельный для большегрузов. Все международные. Так что нагрузка приличная. А еще граница с Польшей проходит по реке Западный Буг. Так что на воду выходят постоянно.
Андрей Блескацевич, командир пограничного судна пограничной заставы «Брест» имени А.М. Кижеватова:
Пограничная группа в Бресте – одна из самых больших в стране. Протяженность всего контролируемого участка – около 350 километров. Патрулируют границу с Польшей и Украиной.
Как обстоят дела на южных рубежах – вопрос в поле зрения Президента. Александр Лукашенко сам служил в погранвойсках в Брестской области, поэтому знает все тонкости и нюансы этого дела.
Демаркация проведена полностью, включая украиснкий участок. Что в этом направлении планируют делать дальше?
Игорь Гутник, начальник Брестской пограничной группы:
Обучение пограничников идет, что называется, без отрыва от производства. На месте готовят контролеров-практиков. А в целом в Институте пограничной службы каждый год обучение проходят около 600 человек.
К примеру, сейчас на занятиях осваивают программу по установлению подлинности документов. У опытного сотрудника на проверку паспорта уходит меньше двух минут.
Ольга Коршун, СТВ:
Такая аппаратура установлена на всех белорусских пунктах пропуска. А в целом наше оборудование используют более чем в 130 странах. К примеру, этот аппарат создан специально по заказу Саудовской Аравии.
Президенту показали, что на вооружении у современных стражей границ.
Но кроме технической, человеку в погонах не менее важна и физическая форма.
В 2018 году пограничные службы Беларуси отмечают вековой юбилей. За это время выпало немало испытаний. Наши пограничники первыми приняли удар немецкой армии и отважно стояли на защите наших рубежей. Но и сегодня в мире достаточно вызовов и угроз, от которых порой отделяет всего несколько километров государственной границы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще раз поздравляю всех вас с вековым юбилеем пограничников. Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в охране рубежей нашей родины. Ура!
Сейчас, как и 100 лет назад, белорусские пограничники обеспечивают надежную защиту на всех рубежах страны.
Впрочем позиции не сдают и ветераны. Шутят: мол, готовы хоть сейчас заступить в дозор. В их пользу опыт и многочисленные награды. Но армия изменилась. Небольшие одноэтажные заставы ушли в прошлое. А будущее – за мобильными и технически оснащенными бригадами.
Александр Лукашенко:
Служить в пограничных войсках всегда считалось престижным. Профессию осваивают еще в школе. Но отбор строгий.
Александр Лукашенко:
В честь юбилея – подарки от главы государства. Продуктовые корзины, напитки, шоколад – всё это стало настоящим сюрпризом для пограничников и их семей, с которыми Президент встречался накануне. Это общение оставило массу впечатлений. Самые маленькие жители заставы получили в подарок сладости и игрушки.
Одним словом, поездка Президента в Брестскую область – как итог большого и временами нелегкого пути нашей пограничной службы, и как напутствие того, как двигаться дальше.
Во многом от того, что происходит на границе, зависит стабильность и безопасность всей страны.
Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки по Брестской области ответил на вопросы журналистов. Глава государства
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«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси
Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, 2...
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