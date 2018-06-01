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Президент Беларуси: «Мне хотелось бы, чтобы наш комсомол – БРСМ – был более активным»

02.06.2018 22:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В завершении рабочей поездки в Брестскую область Президент ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, у Александра Лукашенко спросили о крупнейшей молодежной организации Беларуси. Президент высказал свое мнение о деятельности БРСМ, ее значении в жизни страны и ее будущем.

Президент Беларуси: «Мне хотелось бы, чтобы наш комсомол – БРСМ – был более активным»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все-таки люди, которые сегодня в нашем комсомоле (будем его называть так), – это люди на виду. И мы имеем возможность более глубоко изучить этих людей. Это наш резерв, резерв кадров. Не только комсомол. Другие общественные организации. Но молодежь там, и мы их всех видим. Мне хотелось бы, чтобы наш комсомол – БРСМ – был более активным. Чтобы всё общество видело не просто какие-то периодические акции, но каждого человека в деле. Если мы будем видеть эту молодежь в деле, нам точнее можно будет ее охарактеризовать, потом направить на учебу, взять с учебы, пригласить, растить… Сейчас такой резерв кадров создан, в том числе и с молодежью. Мы за ними наблюдаем, мы их ведем по жизни, чтобы они выросли в настоящую элиту нашего общества, и побольше мы взяли бы оттуда руководителей.

Поэтому это живая работа с молодежью. Чтобы не было очковтирательства, чтобы не было формализма, надо больше живого дела. Это структура, которую мы можем задействовать в любое время.

У нас сегодня нет партий, руководящих и направляющих, как в Китае и Вьетнаме, которые скрепляют общество и держат.

Я встречался со вторым человеком недавно Китайской Народной Республики, вице-президентом фактически. Они говорят: «Без партий мы бы не имели этих результатов». Китай стал империей буквально за несколько десятков лет.

Сейчас жизнь такая, что не нужно форсировать, а надо постепенно, спокойно растить эту организацию. Надо определиться, где молодежь в этом обществе современном должна приложиться, по каким направлениям, чтобы мы видели, что они чего-то стоят. Допустим, студенческая молодежь. Они должны вместе с ректором и профсоюзами управлять процессами в ВУЗе.

Дальше. Молодежь формирует в БРСМ студенческие строительные отряды. Я сам был в таких отрядах. Что в этом плохого? Поэтому надо, чтобы мужики прошли через эти строительные отряды, где-то девушки и прочувствовали вот этот труд. Что в этом плохого?

И вот такие направления они должны выработать: от практических дел до идеологических вопросов. И мы сейчас займемся вместе с ними. Администрации Президента это поручил, новому составу Центрального комитета. Мы займемся кристаллизацией, реструктуризацией этой молодежной организации, чтобы выкристаллизовать эти основные направления, по которым должен действовать комсомол.

В ближайшее время мы проведем на уровне Президента встречу с руководством, более активными членами наших организаций общественных (такая, как «Белая Русь», допустим, и другие) и комсомолом в том числе для того, профсоюзами, чтобы определиться, где мы будем вместе работать – они где будут работать, а где будет персонально каждого направление. И на уровне Президента мы это определим.

На страже региональной и международной безопасности. Президент продолжает знакомиться с положением дел на границе

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Президент также ответил на вопросы, касающиеся коррупции и Великой Отечественной войны.

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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область завершилась.

Президент Беларуси: «Мне хотелось бы, чтобы наш комсомол – БРСМ – был более активным»

 
 
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Новости Беларуси. В завершении рабочей поездки в Брестскую область Президент ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, у...
 
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