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Президент Беларуси: «Мне хотелось бы, чтобы наш комсомол – БРСМ – был более активным»
Новости Беларуси. В завершении рабочей поездки в Брестскую область Президент ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, у Александра Лукашенко спросили о крупнейшей молодежной организации Беларуси. Президент высказал свое мнение о деятельности БРСМ, ее значении в жизни страны и ее будущем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому это живая работа с молодежью. Чтобы не было очковтирательства, чтобы не было формализма, надо больше живого дела. Это структура, которую мы можем задействовать в любое время.
У нас сегодня нет партий, руководящих и направляющих, как в Китае и Вьетнаме, которые скрепляют общество и держат.
Я встречался со вторым человеком недавно Китайской Народной Республики, вице-президентом фактически. Они говорят: «Без партий мы бы не имели этих результатов». Китай стал империей буквально за несколько десятков лет.
Сейчас жизнь такая, что не нужно форсировать, а надо постепенно, спокойно растить эту организацию. Надо определиться, где молодежь в этом обществе современном должна приложиться, по каким направлениям, чтобы мы видели, что они чего-то стоят. Допустим, студенческая молодежь. Они должны вместе с ректором и профсоюзами управлять процессами в ВУЗе.
Дальше. Молодежь формирует в БРСМ студенческие строительные отряды. Я сам был в таких отрядах. Что в этом плохого? Поэтому надо, чтобы мужики прошли через эти строительные отряды, где-то девушки и прочувствовали вот этот труд. Что в этом плохого?
И вот такие направления они должны выработать: от практических дел до идеологических вопросов. И мы сейчас займемся вместе с ними. Администрации Президента это поручил, новому составу Центрального комитета. Мы займемся кристаллизацией, реструктуризацией этой молодежной организации, чтобы выкристаллизовать эти основные направления, по которым должен действовать комсомол.
В ближайшее время мы проведем на уровне Президента встречу с руководством, более активными членами наших организаций общественных (такая, как «Белая Русь», допустим, и другие) и комсомолом в том числе для того, профсоюзами, чтобы определиться, где мы будем вместе работать – они где будут работать, а где будет персонально каждого направление. И на уровне Президента мы это определим.
Президент также ответил на вопросы, касающиеся коррупции и Великой Отечественной войны.
Рабочая поездка Александра Лукашенко в Брестскую область завершилась.
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Новости Беларуси. В завершении рабочей поездки в Брестскую область Президент ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, у...
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