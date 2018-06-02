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Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. 2 июня в центре белорусской столицы развернулась Швеция в миниатюре. Минчане могли угоститься любимыми тефтелями Карлсона и традиционным брусничным джемом, скандинавской походкой пройтись по улицам Верхнего города и услышать шведский язык в оригинале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Карлсон, муми-тролли, ABBA, Roxette, автомобили и мебель, викинги и хоккей. С чем еще ассоциируется Швеция? Сегодня минчане попробовали на вкус эту страну.
А здесь высокая кухня – как настоящий перфоманс. Именитый белорусский шеф-повар колдовал над коронным шведским блюдом в гастрономическом театре. Блюдо адаптировали под местные ингредиенты, чтобы повторить его могла каждая хозяйка. И пока зрители брали рецепт на заметку, будущие товароведы всей группой после занятий отправились изучать шведский ассортимент.
А вот и пример гендерного равенства. Швеция славится деревообработкой. В очереди на мастер-класс почти одни женщины.
Знаменитая скандинавская ходьба, хоккей во всевозможных вариациях, презентация образовательных программ и детских сказок.
Дмитрий Мирончик, назначенный Посол Беларуси в Швеции:
А посол Швеции, прежде чем представить культуру своей страны, неделю назад знакомилась с белорусской.
Кристина Юханнесон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Нон-стоп на сцене музыкальная программа.
Яна Шипко, СТВ:
Джей-Джей Йохансон, музыкант (Швеция):
Вместе с белорусскими звездами через пару часов на сцену выйдут солисты знаменитой группы Ace of Base, а минчан в летнем сезоне, как в хите группы, ждет действительно beautiful life.
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Новости Беларуси. 2 июня в центре белорусской столицы развернулась Швеция в миниатюре. Минчане могли угоститься любимыми тефтелями Карлсона и традиционным...
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