ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

02.06.2018 23:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 2 июня в центре белорусской столицы развернулась Швеция в миниатюре. Минчане могли угоститься любимыми тефтелями Карлсона и традиционным брусничным джемом, скандинавской походкой пройтись по улицам Верхнего города и услышать шведский язык в оригинале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шведские хиты, дегустации блюд и развлечения на любой вкус. День культуры Швеции проходит в Минске

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Карлсон, муми-тролли, ABBA, Roxette, автомобили и мебель, викинги и хоккей. С чем еще ассоциируется Швеция? Сегодня минчане попробовали на вкус эту страну.

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

А здесь высокая кухня – как настоящий перфоманс. Именитый белорусский шеф-повар колдовал над коронным шведским блюдом в гастрономическом театре. Блюдо адаптировали под местные ингредиенты, чтобы повторить его могла каждая хозяйка. И пока зрители брали рецепт на заметку, будущие товароведы всей группой после занятий отправились изучать шведский ассортимент.

А вот и пример гендерного равенства. Швеция славится деревообработкой. В очереди на мастер-класс почти одни женщины.

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Знаменитая скандинавская ходьба, хоккей во всевозможных вариациях, презентация образовательных программ и детских сказок.

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Дмитрий Мирончик, назначенный Посол Беларуси в Швеции:
Сярод удзельнікаў шмат не толькі шведскіх кампаній, але і беларускіх, якія супрацоўнічаюць са Швецыяй, і тых шведскіх інвестараў, якія працуюць здесь.

А посол Швеции, прежде чем представить культуру своей страны, неделю назад знакомилась с белорусской.

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Кристина Юханнесон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Я сама очень люблю рукоделие, прикладное искусство. Здесь было такое богатство!

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Нон-стоп на сцене музыкальная программа.

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Яна Шипко, СТВ:
Швеция – настоящая фабрика поп-звезд, начиная еще с ABBA, выстрелившей в 70-х. Вот и сегодня на открытой сцене в центре Минска звучат всемирно известные хиты.

Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ

Джей-Джей Йохансон, музыкант (Швеция):
Это совершенно особенный дневной концерт, я счастлив быть здесь. Я в третий раз в Минске. Сегодня гиды показали нам город, это был чудесный день. Но больше всего здесь мне нравится белорусская молодежь!

Вместе с белорусскими звездами через пару часов на сцену выйдут солисты знаменитой группы Ace of Base, а минчан в летнем сезоне, как в хите группы, ждет действительно beautiful life.

Подробнее – в видеоинформации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 июня в центре белорусской столицы развернулась Швеция в миниатюре. Минчане могли угоститься любимыми тефтелями Карлсона и традиционным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко выступил с резкой критикой попыток приватизировать Победу в Великой Отечественной войне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика