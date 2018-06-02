ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"БАТЭ нас особенно не разбирал перед игрой". Тренер "Городеи" - о победе над борисовчанами

02.06.2018 23:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко после первой победы его команды в чемпионате поделился инсайдами из стана БАТЭ и пожаловался на кадровые проблемы в клубе.


Фото: ФК «Славия»

— У меня была достоверная информация, что БАТЭ нас особенно не разбирал перед игрой. Может быть, это и правильно, команду лихорадит: то проиграет, то выиграет.

Мы же соперника полностью разобрали. На предыгровой тренировке, правда, пошутил: «Кому надо информация о БАТЭ, подойдите ко мне». Хотя затем были показаны все сильные стороны, знаем и где есть проблемы. Хорошо, так сложилось.

Первый тайм был сложный: играть первым номером против такого соперника алогично. Учитывая уровень исполнителей игроков борисовчан — и Стасевич это доказал. Но все-таки считаю по количеству созданных острых моментов мы победили заслуженно.

Это моя точка зрения. Почему? Потому что даже при счете 1:1 у Лебедева был железный момент. Да, мы ждали своего шанса. Такова была стратегия на матч против лидера белорусского чемпионата.

В заключение хочу поблагодарить прежде всего нашу команду, которая в такой сложный период и при вынужденных заменах (и Петрович, и Пушняков, и Погосян), за терпение.

И также хочу поблагодарить истинных, преданных болельщиков, которые действительно нас поддерживают, а не тех одиночек, которые гавкают там с трибун. Думаю, что игра понравилась всем. А концовка… Тем интереснее.

— Ожидали ли вы, что первая победа БАТЭ будет одержана над лидером белорусского чемпионата?

— Сейчас скажу, что ожидал — все будут смеяться. Вопрос в том, что для нас непринципиально с кем играть: с «Лучом», с БАТЭ, со «Смолевичами». Те кадровые проблемы, которые у нас образовались, — из-за них люди не имеют возможности играть два тайма. Нужно всех сохранить и набирать кондиции.

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб был предельно краток.

— Знаете, перед матчем говорил ребятам, что в Городее БАТЭ играет очень тяжело. Так получилось и в этой игре. Довольно неплохой первый тайм в нашем исполнении — и драматическая развязка, конечно…

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Яромко поделился впечатлением от игры, в которой его команда добыла первую победу в сезоне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Швеция в миниатюре. Как прошёл день культуры Швеции в Верхнем городе. Репортаж СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Полымя
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика