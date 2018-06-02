"БАТЭ нас особенно не разбирал перед игрой". Тренер "Городеи" - о победе над борисовчанами

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко после первой победы его команды в чемпионате поделился инсайдами из стана БАТЭ и пожаловался на кадровые проблемы в клубе.



Фото: ФК «Славия»

— У меня была достоверная информация, что БАТЭ нас особенно не разбирал перед игрой. Может быть, это и правильно, команду лихорадит: то проиграет, то выиграет.

Мы же соперника полностью разобрали. На предыгровой тренировке, правда, пошутил: «Кому надо информация о БАТЭ, подойдите ко мне». Хотя затем были показаны все сильные стороны, знаем и где есть проблемы. Хорошо, так сложилось.

Первый тайм был сложный: играть первым номером против такого соперника алогично. Учитывая уровень исполнителей игроков борисовчан — и Стасевич это доказал. Но все-таки считаю по количеству созданных острых моментов мы победили заслуженно.

Это моя точка зрения. Почему? Потому что даже при счете 1:1 у Лебедева был железный момент. Да, мы ждали своего шанса. Такова была стратегия на матч против лидера белорусского чемпионата.

В заключение хочу поблагодарить прежде всего нашу команду, которая в такой сложный период и при вынужденных заменах (и Петрович, и Пушняков, и Погосян), за терпение.

И также хочу поблагодарить истинных, преданных болельщиков, которые действительно нас поддерживают, а не тех одиночек, которые гавкают там с трибун. Думаю, что игра понравилась всем. А концовка… Тем интереснее.

— Ожидали ли вы, что первая победа БАТЭ будет одержана над лидером белорусского чемпионата?

— Сейчас скажу, что ожидал — все будут смеяться. Вопрос в том, что для нас непринципиально с кем играть: с «Лучом», с БАТЭ, со «Смолевичами». Те кадровые проблемы, которые у нас образовались, — из-за них люди не имеют возможности играть два тайма. Нужно всех сохранить и набирать кондиции.

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб был предельно краток.

— Знаете, перед матчем говорил ребятам, что в Городее БАТЭ играет очень тяжело. Так получилось и в этой игре. Довольно неплохой первый тайм в нашем исполнении — и драматическая развязка, конечно…