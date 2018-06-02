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Купейный кроссовер Toyota CH-R добрался до Беларуси: озвучена стоимость

02.06.2018 23:09 — Разное | Tut.by  
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Этот яркий «паркетник» уже успел стать бестселлером среди кроссоверов на японском рынке и теперь доступен к заказу и в нашей стране.


Создан CH-R на модульной тойотовской платформе TNGA (а точнее, ее разновидности с обозначением GA-C), а в модельном ряду марки новинка займет ступеньку ниже RAV4. В Беларуси компактный «паркетник» (это автомобили турецкой сборки) предлагается в трех исполнениях — Cool, Hot и Ride, причем каждое из них подразумевает собственный набор силовых агрегатов и тип привода.


У начальной комплектации Ride за 44 166 рублей это 1,2-литровый турбодвигатель (115 лошадиных сил), 6-ступенчатая «механика» и передний привод. В списке оснащения — кондиционер, электропривод стекол и регулировки зеркал, датчик света, аудиосистема с 4 динамиками и USB/AUX-разъемами, светодиодные ходовые огни и передние подушки безопасности. Салон отделан тканью, колесные диски (17 дюймов) — стальные штампованные.


Усредненная комплектация Hot (56 780 рублей) доступна только с двухлитровым атмосферным двигателем (148 сил), вариатором и передним приводом. Такому CH-R полагаются двухзонный климат-контроль, датчик дождя, круиз-контроль, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, шестью динамиками и поддержкой Bluetooth, зимний пакет и легкосплавные колесные диски.


Топовая версия Cool за 70 822 рубля оснащается турбомотором 1.2, вариатором и полноприводной трансмиссией (конструктивно она аналогична системам полного привода на RAV4 и Highlander). Ее плюсы — полностью светодиодные фары, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, кожаный салон, «помощник» выезда с парковки и мониторинг слепых зон. Кроме того, только эта комплектация предлагает двухцветную окраску кузова.

В дилерских шоу-румах новый CH-R появится уже в июне.

 
 
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Этот яркий "паркетник" уже успел стать бестселлером среди кроссоверов на японском рынке и теперь доступен к заказу и в нашей стране.
 
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