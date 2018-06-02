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Серена Уильямс вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос", где сыграет с Марией Шараповой

02.06.2018 21:50 — Разное | Tut.by  
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Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, занимающая нынче 451-е место в рейтинге WTA, вышла уже в 4-й круг женского одиночного разряда «Ролан Гаррос».


Фото: Reuters

В матче третьего круга Серена Уильямс в двух сетах обыграла 11-ю ракетку мира Юлию Гёргес из Германии — 6:3, 6:4. Поединок продолжался 76 минут.

В 1/8 финала Серена Уильямс сразится с россиянкой Марией Шараповой (№ 30 WTA).

Мария Шарапова не выигрывала у Серены Уильямс с 2004 года. Общий счет очных дуэлей — 19:2 в пользу американки.

Женщина-кошка. Серена Уильямс играет на «Ролан Гаррос» в экстравагантном комбинезоне

Для Серены Уильямс нынешний «Ролан Гаррос» — первый турнир серии «Большого шлема» после рождения дочери.

 
 
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Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, занимающая нынче 451-е место в рейтинге WTA, вышла уже в 4-й круг женского одиночного разряда "Ролан Гаррос".
 
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