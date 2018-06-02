Гран-при фестиваля – хрустальный семицветик – у казахского подворья

На площади Советской прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XII Республиканского фестиваля национальных культур, который традиционно собирает соцветия талантов и дарит всем участникам и гостям возможность насладиться самодеятельным художественным творчеством.

Представители всех диаспор – музыканты, танцоры, певцы и мастера разговорного жанра состязались в четырех номинациях – инструментальной, вокальной, хореографической и театральной. В качестве приза всем победителям – хрустальные мини-символы фестиваля.

Лучшими в номинации «Вокальный жанр» признаны солистка народного русского хора имени А. Никитиной из Минска Октябрина Сулим и семейное трио из Несвижского района. А за победу в номинации «Хореографическое искусство» хрустальную статуэтку в Борисовский район увез танцевальный коллектив народного любительского объединения представителей национальных культур «Многоголосие». Очаровали жюри и столичные танцоры из школы танцев «Легенды Кавказа» – фестивальный символ пополнил и их копилку достижений.

Аплодисментами встречали победителя в номинации «Театральный жанр» – представителя гомельской еврейской общины «Ахдут» – автора и чтеца своих произведений – Семена Аронова и семейный ансамбль «Ваас» Ореховской детской школы искусств Кличевского района – лучших в инструментальном жанре.

Как и заявлялось, новинкой двенадцатого фестиваля стал кубок дружбы. Его обладателем стал юный талантливый вокалист из Гомеля Раффаэле Пападиа. Пение – это главное его увлечение, он часто участвует в музыкальных конкурсах различного уровня, а два года назад очаровал жюри популярного российского проекта «Голос».

Директор Республиканского центра национальных культур Ольга Антоненко вручила памятные сувениры руководителям национальных объединений и обществ.

И вот кульминация торжественной церемонии – оглашение обладателя Гран-при фестиваля. Нарядный хрустальный символ в этом году вручался впервые и присуждался за наиболее яркую и колоритную презентацию национальной диаспоры на подворье. Над созданием главного приза фестиваля трудились стекловары из Березовки. Они уже 20 лет «варят» из стекла фестивальные призы и каждый раз удивляют гостей праздника дружбы новыми идеями и изящностью их исполнения. В прежние годы представители диаспор увозили на память о фестивале парящего аиста, изысканные вазы и стилизованные тарелки. В этом году символом стала хрустальная стела, увенчанная цветиком-семицветиком, символизирующим собой народности, проживающие в Беларуси.

Среди многообразия подворий сложно было остановиться только на одном, отметила главный режиссер XII Республиканского фестиваля национальных культур Ольга Богданович. Поэтому уже по ходу фестиваля было принято решение сделать исключение и наградить малым призом еще одних участников – народное любительское объединение представителей национальных культур «Многоголосие».

Ну, а наиболее целостно и гармонично рассказать о своей национальной культуре, не забыв об особенностях быта, традициях, кухни, ремеслах, играх и забавах, а также других «компонентах», по мнению жюри, сумели на казахском подворье. Гран-при победителю вручила главный режиссер XII Республиканского фестиваля национальных культур Ольга Богданович. А на вопрос, чем покорили зрителей, представитель диаспоры Алия ответила, что просто старались показать все, чем богата их нация.

– Мы делали все от души, стремились показать обычаи, культуру, традиции. У нас была большая группа поддержки, и гостеприимный прием гродненцев, которые приходили к нам на подворье и приобщались к традициям нашего народа. На фестивале не первый год, каждый раз вам удается нас удивить. Но главное, что мы чувствуем себя здесь, как дома.

Торжественную церемонию награждения украсило выступление почетных гостей фестиваля – фольклорного коллектива из Словакии «Rozsutec».