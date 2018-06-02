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Фестиваль в детских рисунках. Подведены итоги открытого конкурса рисунка «Окна Феста»

02.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Фестиваль в детских рисунках. Подведены итоги открытого конкурса рисунка «Окна Феста»

Накануне XII Республиканского фестиваля национальных культур окна зданий в центре города украсили детские рисунки. На них юные жи если региона представили своё видение культурных и национальных традиции гостей и участников Республиканского фестиваля национальных культур, богатство и многообразие национального быта, красота природы. Темой конкурса, который проводился с 1 января по 30 апреля 2018 года, стал праздник национальных культур.  
 
На конкурс было представлено 315 работ из всех районов области и города Гродно. Жюри определило лучшие рисунки в пяти возрастных категориях.
 
 Убежден, что участие в конкурсе рисунка «Окна Феста»  для многих ребят станет хорошим стимулом для дальнейшего профессионального роста, – отметил, вручая награды победителям, художественный руководитель XII Республиканского фестиваля национальных культур, заслуженный деятель культуры Беларуси Владимир Сергейчик.
 

Дипломами первой степени в различных возрастной категориях награждены воспитанница ясли-сада №31 Лиды Каролина Лисовская за работу «З матулінай песні пачынаецца наша жыццё…», Демид Шибутович из Волковысской детской школы искусств за работу  «Фестиваль – свет души моей», автор работы  «Веселые звуки фестиваля» Ангелина Ковш из Росской детской школы искусств, Полина Черкасова  из детской художественной школы искусств Гродно за картину  «Мексиканцы» и Анастасия Лопатик из Гродненского районного центра творчества детей и молодежи за работу «Просторы родного края».

 
Фото Виталия ДЕРНЕЙКО
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Накануне XII Республиканского фестиваля национальных культур окна зданий в центре города украсили детские рисунки. На них юные жи если региона представили своё...
 
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