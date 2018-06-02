Именно здесь прошло торжественное открытие второго фестивального дня¸ которое претворял флеш-моб «Обнимем вместе Беларусь»¸ посвященный Году малой родины. В огромный хоровод стали представители всех национальностей¸ гости и участники праздника¸ чтобы обнять друга друга и всю страну¸ выразить свою благодарность за возможность петь¸ танцевать¸ веселиться под мирным небом.

С приветственным словом ко всем обратился министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

– Вчера мы открыли большой праздник дружбы и национального единства. Именно так одной фразой можно охарактеризовать наш фестиваль национальных культур¸ который является своеобразным гарантом дружбы и мира на белорусской земле¸ – отметил Юрий Павлович.– Это яркий пример реализуемой в государстве политики¸ направленной на создание условий для развития всех этносов¸ что проживают в республике. В Год малой родины фестиваль демонстрирует¸ как важно ценить свои корни¸ любить родную землю¸ с уважением и вниманием относиться друг к другу¸ традициям и обычаям других народов. Беларусь – это все мы. И я рад¸ что у нас в стране есть такой многоликий и красочный праздник.







Белорусское подворье в этом году знакомили сразу представители всех областей страны. Организаторы специально сконцентрировали все регионы по импровизированным улицам.

На стилизованной Гродненской площади гости фестиваля могли увидеть, как белый лист ватмана в умелых руках мастера превращается в белоснежную кружевную красоту. Об уникальной технике создания ажурных изделий из бумаги – вытинанке-выбиванке – рассказывала, да и показывала на наглядном примере, директор Новогрудского районного центра ремесел Наталья Климко.

– На Новогрудчине существовала своя особенная техника изготовления вытинанок. Их вырезали не ножницами, а выбивали долотом или расплющенным гвоздем на доске. Бумагу складывали в несколько раз. И сейчас мы возрождаем такое мастерство, – говорит Наталья Климко.

На необычных инструментах играл Марьян Скромблевич, который более 30 лет создает уникальные народные инструменты. Гости праздника могли познакомиться с внесенной в Список нематериальных историко-культурных ценностей технологией изготовления пасхальных верб, которую бережно хранят и популяризируют известные гродненки – сестры Доминиковны.





На Минской улице можно было увидеть яйца а-ля Фаберже из бисера, глиняные подсвечники-ночники, изделия из соломы и лозы.

На Гомельской улице с культурными традициями самого восточного региона Беларуси знакомили работники Речицкого центра ремесел.

– Бренд Речицкого района – шкатулки-вышиванки, – говорит и показывает методист центра Татьяна Давыдова. – Заготовку деревянной шкатулки обтягиваем льняной тканью и верхнюю часть декорируем вышитым лоскутом с белорусскими орнаментами.

На улице Брестской постарались передать колорит белорусской хаты – на украшенном рушниками подворье неспешно колышется плетеная из лозы люлька. У миниатюрного ткацкого станка неподалеку своим делом занята девушка в национальном костюме, а мастер резьбы по дереву

На Могилевской улице в центре внимания — валенки и лапти. Последние, кстати, вышли из-под руки мастера прямо здесь — на глазах у гостей фестиваля получилась отличная пара теплой и стильной обуви. И на изготовление одной пары диковиной обуви уходило не больше часа.

– Лапти наши необычные и зовутся «зрочыя», – рассказала директор Дрибинского дома ремесел Могилевской области Татьяна Сиротина. – Из липовой коры они плетутся так, чтобы сверху оставались большие просветы. Прямолинейная техника их плетения как элемент нематериального культурного наследия включена в Государственный список историко-культурных ценностей.







На Витебской улице о промыслах народных умельцев рассказывали представители Бешенковичского центра культуры. Оказывается, Витебская земля всегда славилась гончарами и главная причина тому – обилие необходимого для их ремесла материала.

– Наши сувениры – дело исключительно ручной работы, – поделилась директор Дома ремесел Бешенковичского центра культуры Олеся Овчинникова. – Даже материал – глину – мы собираем и очищаем сами.

Здесь же по соседству с национальными улицами народных мастеров гости стали свидетелями уникального созвездия талантов Гродненщины и всей страны.

Свой творческий потенциал демонстрировали лучшие вокальные и танцевальные коллективы художественного творчества¸ даря радость приятной встречи¸ светлые воспоминания¸ хорошее настроение и восторженные эмоции зрителям. Чувства искренности и непосредственности вызывали номера в исполнении детских коллективов.

Познакомиться с традициями каждого региона Беларуси можно было и на подворьях¸ где были организованы выставки ремесленников и прошли мастер-классы.