Народы мира объединяет творчество

Представители диаспор, которые съехались на Фестиваль национальных культур, продемонстрировали, насколько они творческие личности, чтят свои традиции и несут культуру в массы. Конкурсанты заявили о себе в четырех жанрах – разговорном, инструментальном, вокальном и хореографическом.

Белорусы и украинцы проникновенно читали поэзию, с помощью которой признавались в любви родному краю.

Испанские, эстонские и корейские музыканты исполнили народные мотивы, виртуозно играя на инструментах.





С интересом члены жюри и публика наблюдали за тем, как конкурсанты танцевали. «Молдавская сиюта», «Хуторские забавы» «Горский танец»… Многие названия зрители слышали впервые.





Наиболее массово заявили о себе вокалисты. Звучали разноплановые песни. Несмотря на то что многие исполнялись на иностранном языке, они заставляли задуматься, где-то даже взгрустнуть…

Следует отметить, что каждый участник досконально продумал свой образ – колоритные костюмы, движения и мимику.





Победителями конкурса «Зоркі фестывалю» стали:

1. В номинации «Разговорный жанр»:



— Семён Аронов (Гомельская еврейская община «Ахдут»).

2. В номинации «Инструментальный жанр»:

— семейный этнично-эстонский ансамбль «Ваакс» Ореховской детской школы искусств Кличевского района.

3.В номинации «Вокальный жанр»:

— семейное трио Кристина Петренко, Ольга Процыкова и Яна Страх (Несвижский районный центр культуры);

— Октябрина Сулим (солистка народного русского хора им.А.Никитиной г.Минска).

4. В номинации «Хореография»:

— хореографический ансамбль «Легенды Кавказа» г.Минска;

— танцевальный коллектив народного любительского объединения представителей национальных культур «Шматгалоссе» Печинского городского дома культуры Борисовского района.

Специальной наградой «Кубок дружбы» отмечен Пападио Рафаэлле из Гомеля.











