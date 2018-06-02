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Народы мира объединяет творчество

02.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Народы мира объединяет творчество

Талант не знает границ. Это подтвердили участники конкурса «Зоркі фестывалю». 

Представители диаспор, которые съехались на Фестиваль национальных культур, продемонстрировали, насколько они творческие личности, чтят свои традиции и несут культуру в массы. Конкурсанты заявили о себе в четырех жанрах – разговорном, инструментальном, вокальном и хореографическом. 

Белорусы и украинцы проникновенно читали поэзию, с помощью которой признавались в любви родному краю. 

Испанские, эстонские и корейские музыканты исполнили народные мотивы, виртуозно играя на инструментах. 

Народы мира объединяет творчество

С интересом члены жюри и публика наблюдали за тем, как конкурсанты танцевали. «Молдавская сиюта», «Хуторские забавы» «Горский танец»… Многие названия зрители слышали впервые. 

Народы мира объединяет творчество

Наиболее массово заявили о себе вокалисты. Звучали разноплановые песни. Несмотря на то что многие исполнялись на иностранном языке, они заставляли задуматься, где-то даже взгрустнуть… 

Следует отметить, что каждый участник досконально продумал свой образ – колоритные костюмы, движения и мимику. 

Народы мира объединяет творчество

Победителями конкурса «Зоркі фестывалю» стали: 

1. В номинации «Разговорный жанр»: 
  
— Семён Аронов (Гомельская еврейская община «Ахдут»). 

2. В номинации «Инструментальный жанр»: 

— семейный этнично-эстонский ансамбль «Ваакс» Ореховской детской школы искусств Кличевского района. 

3.В номинации «Вокальный жанр»

— семейное трио Кристина Петренко, Ольга Процыкова и Яна Страх (Несвижский районный центр культуры); 

— Октябрина Сулим (солистка народного русского хора им.А.Никитиной г.Минска). 

4. В номинации «Хореография»

— хореографический ансамбль «Легенды Кавказа» г.Минска; 

— танцевальный коллектив народного любительского объединения представителей национальных культур «Шматгалоссе» Печинского городского дома культуры Борисовского района. 

Специальной наградой «Кубок дружбы» отмечен Пападио Рафаэлле из Гомеля

Народы мира объединяет творчество
Народы мира объединяет творчество
Народы мира объединяет творчество
Народы мира объединяет творчество
Народы мира объединяет творчество

 
Фото автора
Наталия МАТЮК, Зельвенская районная газета
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Талант не знает границ. Это подтвердили участники конкурса «Зоркі фестывалю».  Представители диаспор, которые съехались на Фестиваль национальных культур,...
 
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