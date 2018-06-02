Фестиваль в детских рисунках. Подведены итоги открытого конкурса рисунка «Окна Феста»





Накануне XII Республиканского фестиваля национальных культур окна зданий в центре города украсили детские рисунки. На них юные жи если региона представили своё видение культурных и национальных традиции гостей и участников Республиканского фестиваля национальных культур, богатство и многообразие национального быта, красота природы. Темой конкурса, который проводился с 1 января по 30 апреля 2018 года, стал праздник национальных культур.

На конкурс было представлено 315 работ из всех районов области и города Гродно . Жюри определило лучшие рисунки в пяти возрастных категориях.

– Убежден, что участие в конкурсе рисунка «Окна Феста» для многих ребят станет хорошим стимулом для дальнейшего профессионального роста, – отметил, вручая награды победителям, художественный руководитель XII Республиканского фестиваля национальных культур, заслуженный деятель культуры Беларуси Владимир Сергейчик.

Дипломами первой степени в различных возрастной категориях награждены воспитанница ясли-сада №31 Лиды Каролина Лисовская за работу «З матулінай песні пачынаецца наша жыццё…», Демид Шибутович из Волковысской детской школы искусств за работу «Фестиваль – свет души моей», автор работы «Веселые звуки фестиваля» Ангелина Ковш из Росской детской школы искусств, Полина Черкасова из детской художественной школы искусств Гродно за картину «Мексиканцы» и Анастасия Лопатик из Гродненского районного центра творчества детей и молодежи за работу «Просторы родного края».

Гродненская правда.

Ирина АНИКЕВИЧ.

Фото Виталия ДЕРНЕЙКО.