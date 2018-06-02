Красочные моменты XII Республиканского фестиваля национальных культур в г. Гродно





Колоритность, яркость, своеобразность, разнообразие мероприятий и событий можно было наблюдать во второй фестивальный день.

Солнечная погода щедро окутывала теплыми лучами гостей культурного праздника, на котором царила веселая, дружелюбная атмосфера. Каждый, из увиденных моментов фестиваля, хотелось запомнить, чтобы надолго оставить в памяти и тем самым пополнить свою копилку незабываемых впечатлений. Некоторые из них были запечатлены на фотоаппарат. Вашему вниманию красочные моменты XII Республиканского фестиваля национальных культур через объектив фотокамеры.

























































































Татьяна КОВАЛЬЧУК.

Фото автора.