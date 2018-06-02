Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера





Покататься на пони, старом кабриолете с водителем индейцем, сделать фото со змеей или кроликом, повеселиться с клоунами и ростовыми куклами на парковой территории детства, попробовать свои силы за шахматными столами, а также в различных видах единоборств и не только, восхититься воздушными акробатами, прокатиться с ветерком на аттракционе по натянутому стометровому канатному троссу через территорию парка, который для гостей приготовил гродненский «Маугли-парк», можно было посетив спортивную площадку в швейцарской долине. Межнациональные соревнования, которые здесь прошли, были посвящены ІІ Европейским играм.





































Все это и многое другое ожидало гостей фестиваля на территории парка имени Жилибера.













Татьяна КОВАЛЬЧУК.

Фото автора.