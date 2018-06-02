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Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

02.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

Покататься на пони, старом кабриолете с водителем индейцем, сделать фото со змеей или кроликом, повеселиться с клоунами и ростовыми куклами на парковой территории детства, попробовать свои силы за шахматными столами, а также в различных видах единоборств и не только, восхититься воздушными акробатами, прокатиться с ветерком на аттракционе по натянутому стометровому канатному троссу через территорию парка, который для гостей приготовил гродненский «Маугли-парк», можно было  посетив спортивную площадку в швейцарской долине. Межнациональные соревнования, которые здесь прошли, были посвящены ІІ Европейским играм.

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Все это и многое другое ожидало гостей фестиваля на территории парка имени Жилибера.

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Разнообразие фестивальных развлечений в парке имени Жилибера

 

Татьяна КОВАЛЬЧУК.

Фото автора.

 

 
 
Ссылка на источник 24
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Покататься на пони, старом кабриолете с водителем индейцем, сделать фото со змеей или кроликом, повеселиться с клоунами и ростовыми куклами на парковой территории...
 
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