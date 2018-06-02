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Музыкально и задорно было на подворье у татар и башкир
02.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Много живой музыки, песен, танцев и веселья было на празднике "Сабантуй" у этих двух диаспор.
Все гости подворья могли запросто поучаствовать в традиционных татарских играх. Например, посоревноваться в беге в мешках, или в бое подушками на бревне.
Татьяна КОВАЛЬЧУК.
Фото автора.
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Много живой музыки, песен, танцев и веселья было на празднике "Сабантуй" у этих двух диаспор.
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