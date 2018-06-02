Музыкально и задорно было на подворье у татар и башкир





Много живой музыки, песен, танцев и веселья было на празднике "Сабантуй" у этих двух диаспор.

Все гости подворья могли запросто поучаствовать в традиционных татарских играх. Например, посоревноваться в беге в мешках, или в бое подушками на бревне.





















Татьяна КОВАЛЬЧУК.

Фото автора.