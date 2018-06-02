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"Похоже, дело у вас продвигается в сторону создания концлагерей"

02.06.2018 22:09 — Разное | Партизан  
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Беларусь попала в короткий список Международной организации труда (МОТ) наиболее проблемных стран с точки зрения ситуации с правами трудящихся и профсоюзов.

"Похоже, дело у вас продвигается в сторону создания концлагерей"
1 июня на Международной конференции труда обсуждался вопрос выполнения Беларусью Конвенции 29 МОТ "О недопущении принудительного труда". Вопрос обсуждал Комитет по нормам и стандартам. Решение появится в понедельник. 

Лидер Беларуского Конгреса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук на своей странице в Фейсбуке рассказал о ходе обсуждения.   

"Вчерашнее рассмотрение выполнения Беларусью Конвенции 29 МОТ "О недопущении принудительного труда" заняло около двух часов. Выступило 22 человека. 

Работодателей было всего двое, выступление спикера, девушки из Канады, было нейтральным, а представитель Беларуси ожидаемо рисовал картину пасторальными тонами. Представители правительств и трудящихся, как обычно, разделились. 

Цивилизованные, демократические страны - все 27 стран ЕС, а также Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Норвегии, Швейцарии - от их имени выступал представитель правительства Болгарии, осуждали практики принудительного труда в Беларуси. В нашу поддержку выступили представители профсоюзов Германии, России, Глобального союза IndustriALL. 

На стороне белорусских властей, как всегда, были их друзья по несчастью, озабоченные кто проблемами сохранения своих авторитарных, недемократических режимов, а кто - занятые их построением - Венесуэлы, Турции, Туркменистана, Казахстана, Судана, Ирана, Китая, Кубы, правительства России. 

Причем создавалось впечатление, что белорусский агитпроп в лице дипломатической миссии при ООН и ФПБ строчил тексты этих опусов под копирку - они были похожими друг на друга словно однояйцевые близнецы. 

Как обычно, больше всех времени выделялось для выступления - в начале и в конце дискуссии - в общей сложности полчаса - белорусскому министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. И, надо сказать, она им воспользовалась сполна, наговорила много чего такого, от чего в приличном обществе принято воздерживаться. 

Мой давний добрый друг Кирилл Букетов из Международного союза пищевиков, пришедший на обсуждение вопроса, был просто шокирован сказанным министром и заявил, что стены МОТ ничего подобного не слышали. 

Здесь я, пожалуй, соглашусь с Кириллом, ибо вряд ли еще от кого-либо в международном сообществе можно услышать в обоснование принудительного труда алкоголиков в ЛТП, что труд лечит. Спасибо, что не освобождает, как зловеще было написано на входных воротах в Освенцим. 

Министр и те, кто вкладывал ей в выступление эти идеи явно перестарались. Но оно и к лучшему - ещё у одной группы представителей международного сообщества открылись глаза, по каким лекалам пытаются выстраивать порядки в стране белорусские власти. 

По крайней мере, несколько человек подошли ко мне и, качая головой, сказали: "Похоже, дело у вас продвигается в сторону создания концлагерей". 

Я их успокоил - не волнуйтесь, мол, до этого не дойдет. И сам подумал: "Какое все же счастье, что белорусские правители опоздали с появлением на свет лет этак на 80. Иначе все бы было куда более трагично. А нынешнее желание выстроить государство со всеобщим принуждением к труду выглядит не более чем фарс. И долго он не просуществует. Но, к сожалению, жизнь при этом сотням тысяч белорусов изуродует или испортит". 

Впрочем, это уже совсем другая история..."

Международная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.

Республика Беларусь является членом МОТ с 1954 года и ратифицировала 49 ее конвенций, в том числе 8 основополагающих. Однако нынешняя белорусская власть далеко не всегда соблюдает эти конвенции.

 
 
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Беларусь попала в короткий список Международной организации труда (МОТ) наиболее проблемных стран с точки зрения ситуации с правами трудящихся и профсоюзов.
 
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