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"Похоже, дело у вас продвигается в сторону создания концлагерей"
Беларусь попала в короткий список Международной организации труда (МОТ) наиболее проблемных стран с точки зрения ситуации с правами трудящихся и профсоюзов.
1 июня на Международной конференции труда обсуждался вопрос выполнения Беларусью Конвенции 29 МОТ "О недопущении принудительного труда". Вопрос обсуждал Комитет по нормам и стандартам. Решение появится в понедельник.
Лидер Беларуского Конгреса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук на своей странице в Фейсбуке
"Вчерашнее рассмотрение выполнения Беларусью Конвенции 29 МОТ "О недопущении принудительного труда" заняло около двух часов. Выступило 22 человека.
Работодателей было всего двое, выступление спикера, девушки из Канады, было нейтральным, а представитель Беларуси ожидаемо рисовал картину пасторальными тонами. Представители правительств и трудящихся, как обычно, разделились.
Цивилизованные, демократические страны - все 27 стран ЕС, а также Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Норвегии, Швейцарии - от их имени выступал представитель правительства Болгарии, осуждали практики принудительного труда в Беларуси. В нашу поддержку выступили представители профсоюзов Германии, России, Глобального союза IndustriALL.
На стороне белорусских властей, как всегда, были их друзья по несчастью, озабоченные кто проблемами сохранения своих авторитарных, недемократических режимов, а кто - занятые их построением - Венесуэлы, Турции, Туркменистана, Казахстана, Судана, Ирана, Китая, Кубы, правительства России.
Причем создавалось впечатление, что белорусский агитпроп в лице дипломатической миссии при ООН и ФПБ строчил тексты этих опусов под копирку - они были похожими друг на друга словно однояйцевые близнецы.
Как обычно, больше всех времени выделялось для выступления - в начале и в конце дискуссии - в общей сложности полчаса - белорусскому министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. И, надо сказать, она им воспользовалась сполна, наговорила много чего такого, от чего в приличном обществе принято воздерживаться.
Мой давний добрый друг Кирилл Букетов из Международного союза пищевиков, пришедший на обсуждение вопроса, был просто шокирован сказанным министром и заявил, что стены МОТ ничего подобного не слышали.
Здесь я, пожалуй, соглашусь с Кириллом, ибо вряд ли еще от кого-либо в международном сообществе можно услышать в обоснование принудительного труда алкоголиков в ЛТП, что труд лечит. Спасибо, что не освобождает, как зловеще было написано на входных воротах в Освенцим.
Министр и те, кто вкладывал ей в выступление эти идеи явно перестарались. Но оно и к лучшему - ещё у одной группы представителей международного сообщества открылись глаза, по каким лекалам пытаются выстраивать порядки в стране белорусские власти.
По крайней мере, несколько человек подошли ко мне и, качая головой, сказали: "Похоже, дело у вас продвигается в сторону создания концлагерей".
Я их успокоил - не волнуйтесь, мол, до этого не дойдет. И сам подумал: "Какое все же счастье, что белорусские правители опоздали с появлением на свет лет этак на 80. Иначе все бы было куда более трагично. А нынешнее желание выстроить государство со всеобщим принуждением к труду выглядит не более чем фарс. И долго он не просуществует. Но, к сожалению, жизнь при этом сотням тысяч белорусов изуродует или испортит".
Впрочем, это уже совсем другая история..."
Международная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.
Республика Беларусь является членом МОТ с 1954 года и ратифицировала 49 ее конвенций, в том числе 8 основополагающих. Однако нынешняя белорусская власть далеко не всегда соблюдает эти конвенции.
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Беларусь попала в короткий список Международной организации труда (МОТ) наиболее проблемных стран с точки зрения ситуации с правами трудящихся и профсоюзов.
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