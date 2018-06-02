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Самосуд в Ольшанах: мужчину чуть не убили из-за подозрения в краже лодки

02.06.2018 21:50 — Разное | Партизан  
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Так случилось, что у 59-летнего жителя Ольшан пропала лодка. Он решил, что лодку украли и, не обращаясь с заявлением в правоохранительные органы, начал самостоятельно искать и пропажу, и виновника её исчезновения.

Подозрение пало на 35-летнего односельчанина. Но на вопросы, куда дел лодку, тот отвечал, что понятия не имеет, о чём идёт речь, и никакую лодку нигде не брал. Однако «ольшанский Шерлок Холмс» не поверил его доводам и решил наказать несознающегося «вора».

На помощь он позвал своих друзей: 37-летнего жителя Давид-Городка и 50-летнего жителя Ольшан. Все вместе повязали на шею несчастного верёвку и стали топить в мелиоративном канале. Предотвратить возможную трагедию смог отец потерпевшего. Мужчина вовремя подоспел на помощь сыну и вызвал милицию.


Как сообщил Медиа-Полесью замначальника Столинского РОСК Александр Коржовник, по данному факту Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ст.186 «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества» УК РБ. 

Известно, что потерпевший за медицинской помощью не обращался. Также все три подозреваемые задержаны и помещены в ИВС.

 
 
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Так случилось, что у 59-летнего жителя Ольшан пропала лодка. Он решил, что лодку украли и, не обращаясь с заявлением в правоохранительные органы, начал...
 
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