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Самосуд в Ольшанах: мужчину чуть не убили из-за подозрения в краже лодки
Так случилось, что у 59-летнего жителя Ольшан пропала лодка. Он решил, что лодку украли и, не обращаясь с заявлением в правоохранительные органы, начал самостоятельно искать и пропажу, и виновника её исчезновения.
Подозрение пало на 35-летнего односельчанина. Но на вопросы, куда дел лодку, тот отвечал, что понятия не имеет, о чём идёт речь, и никакую лодку нигде не брал. Однако «ольшанский Шерлок Холмс» не поверил его доводам и решил наказать несознающегося «вора».
На помощь он позвал своих друзей: 37-летнего жителя Давид-Городка и 50-летнего жителя Ольшан. Все вместе повязали на шею несчастного верёвку и стали топить в мелиоративном канале. Предотвратить возможную трагедию смог отец потерпевшего. Мужчина вовремя подоспел на помощь сыну и вызвал милицию.
Как сообщил
Известно, что потерпевший за медицинской помощью не обращался. Также все три подозреваемые задержаны и помещены в ИВС.
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Так случилось, что у 59-летнего жителя Ольшан пропала лодка. Он решил, что лодку украли и, не обращаясь с заявлением в правоохранительные органы, начал...
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