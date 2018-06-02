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Брест преследует злой рок — команда второй матч подряд теряет победу в добавленное время

02.06.2018 21:48 — Разное | Партизан  
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Матч с минским «Торпедо» для «Динамо», если учитывать недавнее поражение «черно-белым» «Минску» 1:6, не предвещал ничего страшного.

Да, поединок из-за перебора карточек пропускал Артем Милевский, но разве его потеря могла стать фатальной?, пишет tribuna.com

Брестчане еще в первом тайме вышли вперед. На 30-й минуте отличился точным ударом Алексей Гаврилович, показавший после гола портрет Марадоны на майке.


Игра шла к тому, чтобы завершиться минимальной викторией южан, но сложилось все иначе. В добавленное время Павел Кленье, выступавший в прошлом году за столбцовский «Неман-Агро», счет сравнял. Голевая атака получилась забавной.


Что интересно, «Динамо» уже во втором матче подряд упускает победу. В прошлом туре брестчане не удержали победный счет в игре с «Днепром».

 
Теги: Минск
 
 
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Матч с минским «Торпедо» для «Динамо», если учитывать недавнее поражение «черно-белым» «Минску» 1:6, не предвещал ничего страшного.
 
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