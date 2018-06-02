Пьяный житель Молодечно стрелял из пневматики по людям

kraj.by в отделе уголовного розыска. В ночь с 1 на 2 июня на линию 102 сообщили: пьяный мужчина стреляет из пневматической винтовки по людям возле церкви на улице Скорины. Звонивший попросил наряд к месту происшествия и положил трубку, рассказалив отделе уголовного розыска.





Спустя пару минут с этого же номера мобильного телефона в дежурную службу РОВД позвонил мужчина. Он рассказал, что у него забрали винтовку и избили. Сотрудники милиции задержали звонившего и доставили в милицию. По информации правоохранителей, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.





– Пока по хронологии событий мы лишь можем предположить: будучи пьяным, мужчина стал стрелять, очевидцы его обезвредили и забрали винтовку. Сейчас нам необходимо найти тех, кто видел случившееся. Если граждане, которые забрали у стрелявшего пневматику, пресекали преступление, то они не понесут ответственности. Винтовку необходимо сдать в РОВД, - рассказали в милиции.





Всех, кто стал очевидцем или свидетелем ночного происшествия, просят обратиться в милицию по телефонам: 8 (029) 568-23-02 или 102. Анонимность гарантируется.