﻿ Пьяный житель Молодечно стрелял из пневматики по людям. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный житель Молодечно стрелял из пневматики по людям

02.06.2018 21:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Отдел уголовного розыска Молодечненского РОВД ищет очевидцев, а также тех, кто обезвредил мужчину.

В ночь с 1 на 2 июня на линию 102 сообщили: пьяный мужчина стреляет из пневматической винтовки по людям возле церкви на улице Скорины. Звонивший попросил наряд к месту происшествия и положил трубку, рассказали kraj.by в отделе уголовного розыска.

Спустя пару минут с этого же номера мобильного телефона в дежурную службу РОВД позвонил мужчина. Он рассказал, что у него забрали винтовку и избили. Сотрудники милиции задержали звонившего и доставили в милицию. По информации правоохранителей, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

– Пока по хронологии событий мы лишь можем предположить: будучи пьяным, мужчина стал стрелять, очевидцы его обезвредили и забрали винтовку. Сейчас нам необходимо найти тех, кто видел случившееся. Если граждане, которые забрали у стрелявшего пневматику, пресекали преступление, то они не понесут ответственности. Винтовку необходимо сдать в РОВД, - рассказали в милиции.

Всех, кто стал очевидцем или свидетелем ночного происшествия, просят обратиться в милицию по телефонам: 8 (029) 568-23-02 или 102. Анонимность гарантируется.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдел уголовного розыска Молодечненского РОВД ищет очевидцев, а также тех, кто обезвредил мужчину.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Швейцарии рассматривают возможность выпуска «электронного» франка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Полымя
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика