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Бобруйского идеолога отправили на пенсию. А должность сократили

02.06.2018 21:22 — Разное | Партизан  
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Последние шесть лет чиновник работал заместителем председателя горисполкома. Как «исторически» шутят в городе – по «репрессиям».

Как сообщает сайт Бобруйского городского исполнительного комитета, 31-го мая стал последним рабочим днем для Александра Маркачева.

Как пишет babruysk.by, являясь заместителем председателя горисполкома, он курировал вопросы социально-культурной сферы и идеологической работы, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальную защиту, охрану труда, государственную молодежную политику, СМИ.

В торжественной обстановке Александра Маркачева поблагодарили за работу, пожелали здоровья и объявили несколько благодарностей от вышестоящих чиновников.


Любопытно, что должность, которую занимал чиновник, упразднили. Теперь обязанности зампредседателя по социальным вопросам будет курировать другой заместитель главы города, отвечающий за вопросы строительства.

Кто именно будет с «красным карандашом» вычитывать содержимое местных газет и запрещать проведение массовых мероприятий, организовываемых независимыми общественными активистами, – непонятно. 

Таким образом, «зампредседателя» не просто уволили, но еще и сократили его должность – как «единицу».


 
 
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Последние шесть лет чиновник работал заместителем председателя горисполкома. Как «исторически» шутят в городе – по «репрессиям».
 
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