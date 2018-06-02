Леса массово закрывают для посещения. Запрет введен уже в 50 районах Беларуси

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Что включает в себя запрет на посещение лесов?

Что делать, если дорога к даче ведет через лес? И как быть со сбором грибов и ягод?

Если в районе запрет на посещение лесов не введен, могу ли я выехать на природу, разжечь костер и т.д.

Какое наказание ждет тех, кто нарушит запрет?

Как узнать, в каких регионах запрещено посещение лесов?

Министерство также опубликовало ответы на пять самых часто задаваемых вопросов о запрете на посещение лесов.Полный отказ от посещения лесов гражданами (в т. ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.Запрет распространяется на все дороги, кроме дорог общего пользования. Однако многие районные исполнительные комитеты идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы они смогли добраться до своих населенных пунктов. Эти участки берутся под особый контроль и патрулируются специалистами государственной лесной охраны. Аналогичная практика распространяется и на сбор грибов и ягод.Безусловно, но важно помнить о соблюдении правил пожарной безопасности. Так, в пожароопасный сезон запрещается разводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1 класса возраста, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой. При этом разведение костров (в том числе с использованием приспособлений: мангалов, барбекю, грилей, газовых плит и т.п.) допускается на специальных обустроенных площадках, окаймленных минерализованной (очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков. После использования костер должен быть потушен до полного прекращения тления.Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность (ст. 15.29 Кодекса об административных правонарушениях). И если в одном случае все может ограничиться устным предупреждением, то в другом — штрафом в размере до 25 базовых величин (612,5 рубля). Если же лесному фонду будет причинен еще и ущерб, то размер штрафных санкций может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).Всю информацию о запретах на посещение лесов можно найти на официальном сайте Министерства лесного хозяйства — www.mlh.by — в рубрике «Правила поведения в лесу».Здесь опубликована специальная интерактивная карта Беларуси, на которой красным цветом отмечены регионы, где на данный момент действует запрет на посещение лесов. Сегодня это практически все районы Гомельской и Брестской областей, а также часть регионов Гродненской и Витебской областей.