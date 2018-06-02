

Карикатура: Алексей Меринов

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«Мы уже привыкли давно, а он все удивляется»

«Интересно, а как такие попадают на высокие должности? Кто их назначает, может кто в курсе?»

«Поймали белого волка в стаде черных овец. Угу».

«Забыл поделиться?))»

«Главное, в процессе следственных мероприятий не выйти на самих себя».

«Прям удивился он! Мы уже привыкли давно, а он все удивляется».

«Наша фемида заточена на то, чтобы дать вору побольше украсть, чтобы было что конфисковать».

«Это где столько колхозов возьмут? Каждому задержанному через несколько месяцев надо должность придумать».

«”$ 200 тысяч. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени”. То есть если 20 тысяч попросил, то вроде и по-божески, можно не трогать?»

Своего помощника-инспектора по Гродненской областиглава Беларуси назвал бандитом.— сказал, передает его пресс-служба.Александр Лукашенко также анонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.— сказал Лукашенко. —Праведного гнева слова разоблачения из уст главы государства на форумах не вызвали. Его высказывания для многих послужили скорее основанием для ироничных комментариев.Высказывания с дискуссионной площадкиИз комментариев на