Пьяный житель Молодечно стрелял из пневматики по людям

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В ночь с 1 на 2 июня на линию 102 сообщили: пьяный мужчина стреляет из пневматической винтовки по людям возле церкви на улице Скорины. Звонивший попросил наряд к месту происшествия и положил трубку, рассказалив отделе уголовного розыска.Спустя пару минут с этого же номера мобильного телефона в дежурную службу РОВД позвонил мужчина. Он рассказал, что у него забрали винтовку и избили. Сотрудники милиции задержали звонившего и доставили в милицию. По информации правоохранителей, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.- рассказали в милиции.Всех, кто стал очевидцем или свидетелем ночного происшествия, просят обратиться в милицию по телефонам: 8 (029) 568-23-02 или 102. Анонимность гарантируется.