Белоруска завоевала золото на этапе Кубка мира по академической гребле

Белоруска Елена Фурман завоевала золотую награду на первом этапе Кубка мира по академической гребле в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото с сайта belta.by

В решающем заезде среди лодок легкого веса (неолимпийский вид) белоруска одержала уверенную победу — 7 мин. 46,15 сек.

Занявшая второе место Элен Глидоу из Канады уступила Елене Фурман более секунды. Бронзовым призером стала Ладина Мейер из Германии.

В олимпийском классе лодок в двойках парных в финал вышли белоруски Кристина Староселец и Татьяна Климович, а также Татьяна Кухта и прославленная Екатерина Карстен, которая 2 июня отметила свой 46-й день рождения.

Решающий заезд в этом классе лодок пройдет в Белграде 3 июня.