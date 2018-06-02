«Кот на час»: отель предлагает необычную услугу в Японии

Интересное предложение предоставляется всем желающим в одной из гостинец на курорте Хаконэ.

Любой постоялец может арендовать себе кота. С питомцем можно поиграть в специальной комнате или забрать к себе в номер.

На данный момент, услуга стала невероятно популярна. Всё благодаря отзыву одного из отдыхающих, который был поражён экзотической услугой.

Цена аренды питомца с каждым днём растёт и скоро может стать выше, чем стоимость проживания. В Японии любят животных и бизнес, связанный с ними. Например, недавно в Токио открылось первое в мире кошачье кафе .