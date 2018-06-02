Пожарные ликвидировали самый сильный природный пожар в истории штата Калифорния

Пожарные смогли побороть огненную стихию, которая бушевала с декабря 2017 года.

Спустя полгода пожар, получивший название «Томас», потушили в округе Вентура на юге штата. Представители национального заповедника Лос-Падрес официально признали этот факт.

На месте продолжаются спасательные работы. Специалисты устраняют последствия крупнейшего пожара в истории Калифорнии и восстанавливают пострадавшие районы.

Пламя распространилось на площади в 1140 квадратных километров. Более тысячи жилых домов обратилиссь в пепел или были повреждены огнём. Жертвами стихии стали два человека, один из них пожарный. До этого, самый крупный пожар в США произошёл рядом с городом Сан-Диего в 2003 году. Тогда огонь унёс жизни 15 человек.

Фото EPA