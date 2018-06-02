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Утка атаковала и избила таксиста в Москве (Видео)
Забавный случай произошёл на западе столицы России.
Таксист попытался прогнать птицу с пути, однако встретил сопротивление. Утка мандаринка напала на мужчину, который пытался приблизится к ней и её птенцам. По всей видимости, она восприняла незваного гостя как угрозу и немедленно атаковала его, защищая свой выводок.
Таксист был ошарашен такой яростной атакой и стал спасаться бегством. Как только он скрылся, утка с птенцами продолжила свой путь. Многие пользователи Сети поддержали пернатую защитницу.
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Забавный случай произошёл на западе столицы России.
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