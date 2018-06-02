Крупнейший Центральный аэропорт в Европе хотят построить под Варшавой

Президент Польши подписал соответствующий закон, сообщают информагентства.

Согласно новому документу, с текущего года начинается подготовка к строительству самой большой воздушной гавани в Европе. Она расположится в 40 километрах от столицы страны в местности Станиславув.

Реализация проект продлится до 2019 года. После этого начнётся строительство, которое должно занять восемь лет. Открыть крупнейший аэропорт планируют в 2027 году.

Проект необходим Польше, так как воздушная гавань имени Фредерика Шопена в Варшаве работает на пределе своих возможностей. Она не может выполнять функции крупного пересадочного пункта. По прогнозам экспертов, к 2035 году пассажиропоток на польских аэродромах достигнет 94 миллиона человек.

Центральный аэропорт будет способен, после завершения первой стадии строительства, принимать более 45 миллионов человек, а в будущем эта отметка превысит 100 миллионов. Общая сумма проекта составит $8,5 – $10 миллиардов.