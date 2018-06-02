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Мужчина устроил поножовщину в Ереване
В результате инцидента один человек погиб, ещё один получил несколько колотых ран, сообщила полиция города в
Инцидент произошёл в крупнейшем ювелирном ТЦ – «Мир золота». Второго июня на территории торгового центра было обнаружено тело мужчины, а позже сообщили о госпитализации 33-летнего пострадавшего с колотыми ранами.
На место прибыли сотрудники полиции. Им удалось установить личность подозреваемого. Ведётся поиск злоумышленника. По предварительной версии оперативников, мужчина нанёс смертельный удар одному посетителю ТЦ и ранил другого во время ссоры. Ведётся расследование, чтобы установить точные причины случившегося.
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В результате инцидента один человек погиб, ещё один получил несколько колотых ран, сообщила полиция города в Facebook.
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