На ул. Брестских дивизий изменили схему движения транспорта

1 июня 2018 года улица Брестских дивизий со стороны ул. Лейтенанта Рябцева навсегда изменила свой облик. Движение пустили по части ул. Матросова , для этого её продлили до переездов, и обеспечили подъезд со сторону переулка Брестских дивизий.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56076.php

Читать полностью в источнике с фото:





На старом месте сейчас активно снимают асфальт, и готовятся устанавливать опоры, которые будут как раз на месте бывшей проезжей части. Больше улицу в её прежнем виде мы не увидим, это не временное решение, а постоянный формат, поэтому Матросова сделали капитально, по две полосы в каждом направлении.

Получается, что при желании попасть на Речицу можно будет как по путепроводу, так и через Матросова, но с возможным ожиданием на переездах. Сделать иначе было невозможно, из-за необходимости обеспечить выезд с прилегающих улиц, к примеру, с Поплавского.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56076.php

Читать полностью в источнике с фото:





Впрочем, нас сегодня интересуют особенности, которые нужно знать каждому водителю. Общий совет - смотрите на знаки. Ничего сверхграндиозного и непонятного там нет. Разве что нужно знать, что появился дополнительный светофор, но но кнопочный, по требованию.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56076.php

Читать полностью в источнике с фото:





Пассажирам же придётся немного "побегать", так как остановки разнесены на значительные расстояния. Та, что в сторону переездов теперь на Матросова, около светофора, в обратном направлении - у продовольственного магазина на Брестских Дивизий, там где и была. Несколько неудобно будет тем, кто живёт в новом микрорайоне на переуле Брестских дивизий, но что поделать...