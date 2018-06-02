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Два дня подряд в Гершонах автомобили въезжают в бетонные заборы

03.06.2018 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Первый инцидент был 1 июня, второй сегодня, 2 июня 2018 года в городе Бресте, Гершоны. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56073.php

Два дня подряд в Гершонах автомобили въезжают в бетонные заборы

К сожалению, очевидцы не уточнили, идёт речь об одном месте или нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56073.php

Два дня подряд в Гершонах автомобили въезжают в бетонные заборы

Пострадавших нет, а имущество кому-то придётся восстанавливать. Вопрос - как? - остаётся открытым. Есть информация, что оба раза за рулём были пьяные водители.

Если вы располагаете информацией по данному происшествию 
или фотографиями, пришлите их на viber - +375297257073

Теги: Брест
 
 
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Первый инцидент был 1 июня, второй сегодня, 2 июня 2018 года в городе Бресте, Гершоны. К сожалению, очевидцы не уточнили, идёт речь об одном месте или нет. ...
 
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