Два дня подряд в Гершонах автомобили въезжают в бетонные заборы

Первый инцидент был 1 июня, второй сегодня, 2 июня 2018 года в городе Бресте, Гершоны.



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К сожалению, очевидцы не уточнили, идёт речь об одном месте или нет.



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Пострадавших нет, а имущество кому-то придётся восстанавливать. Вопрос - как? - остаётся открытым. Есть информация, что оба раза за рулём были пьяные водители.

Если вы располагаете информацией по данному происшествию

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