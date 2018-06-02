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На Радужной напротив Евроопта загорелся автомобиль AUDI-100
03.06.2018 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Возгорание произошло вечером 2 июня 2018 года в городе Бресте ну ул. Радужной около 21.30.
Водители пытались справиться своими силами, применив огнетушитель, но ликвидировали возгорание прибывшие спасатели.
Очевидцы записали видео:
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Возгорание произошло вечером 2 июня 2018 года в городе Бресте ну ул. Радужной около 21.30. Водители пытались справиться своими силами, применив огнетушитель, но...
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