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В Гродно проходит 12-й фестиваль национальных культур
03.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В эти дни в белорусском городе Гродно проходит 12-й фестиваль национальных культур. На него приехали гости из самых разных стран. Удивлялся культурному многообразию корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Для проведения фестиваля этот город выбран неслучайно – он считается самым многонациональным в стране.
Пока взрослые удивленно наблюдают за танцами китаянок с веерами, детвора в двух шагах стоит в очереди за иноземными именами: сотрудники Ассоциации белорусских корейцев старательно выводят чернилами буквы своего алфавита. Методом каллиграфии.
Здесь все: соседи и друзья, бок о бок 36 народностей. Есть и новички: кубинцы и тамилы.
Российское подворье – одно из самых больших. В этот раз здесь пели народные песни и жарили шашлыки, едва ли не в промышленных масштабах. На вопрос: «Почему не подают традиционные блины с икрой или же окрошку?» Местный шеф-повар убедительно отвечает: «Мясо едят все!». И не поспоришь.
Пока русские жарили мясо, греки готовили
В этом и главная задача фестиваля – объединить всех! Для многих и вовсе стало открытием, что в стране проживают представители 140 национальностей.
И правда, где еще увидишь огромный мир в таком масштабе: двух улиц и переулков. Когда прямо пойдешь, окажешься в Израиле, налево повернешь – в Молдове. И до Америки пару десятков шагов.
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На него приехали гости из самых разных стран. У каждой национальности свое подворье, где не только поют и танцуют, но еще и угощают: гостей же нужно как-то встречать.
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