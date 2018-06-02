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В Гродно проходит 12-й фестиваль национальных культур

03.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В эти дни в белорусском городе Гродно проходит 12-й фестиваль национальных культур. На него приехали гости из самых разных стран. Удивлялся культурному многообразию корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Для проведения фестиваля этот город выбран неслучайно – он считается самым многонациональным в стране. 

Пока взрослые удивленно наблюдают за танцами китаянок с веерами, детвора в двух шагах стоит в очереди за иноземными именами: сотрудники Ассоциации белорусских корейцев старательно выводят чернилами буквы своего алфавита. Методом каллиграфии.

Здесь все: соседи и друзья, бок о бок 36 народностей. Есть и новички: кубинцы и тамилы.
 
У каждой национальности свое подворье, где не только поют и танцуют, но еще и угощают: гостей же нужно как-то встречать. В украинском подворье можно попробовать настоящее украинское сало.

Российское подворье – одно из самых больших. В этот раз здесь пели народные песни и жарили шашлыки, едва ли не в промышленных масштабах. На вопрос: «Почему не подают традиционные блины с икрой или же окрошку?» Местный шеф-повар убедительно отвечает: «Мясо едят все!». И не поспоришь. 

Пока русские жарили мясо, греки готовили салаты. Хватило всем. Даже осталось. За процессом наблюдал Константин Чалопуло. И любезно фотографировался с гостями. Свою любовь этот грек повстречал еще в советском Минске. С тех пор и живет в Беларуси. 

«В Беларуси людям живется нормально, абсолютно никаких проблем нет. Народ очень толерантно относится к другим национальностям», – говорит Константин.

В этом и главная задача фестиваля – объединить всех! Для многих и вовсе стало открытием, что в стране проживают представители 140 национальностей.

«Они приезжают к нам, они остаются у нас, они транслируют свою культуру, они живут в нашей культуре. Вообще фестиваль национальных культур – уникальное явление для всего мира, поскольку именно в таком формате он не проходит больше нигде», – говорит главный режиссер Ольга Богданович.

И правда, где еще увидишь огромный мир в таком масштабе: двух улиц и переулков. Когда прямо пойдешь, окажешься в Израиле, налево повернешь – в Молдове. И до Америки пару десятков шагов. 



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На него приехали гости из самых разных стран. У каждой национальности свое подворье, где не только поют и танцуют, но еще и угощают: гостей же нужно как-то встречать.
 
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