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Вел себя как бандит. Лукашенко прокомментировал задержание помощника

03.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Вел себя как бандит, так глава Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал задержание своего помощника – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, которого взяли с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов, передает телеканал «МИР 24».

«200 тысяч долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали», – сказал белорусский лидер.

Президент также отметил, что операция была санкционирована лично им.

«Прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, это же кадры на выдвижение, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить», – подчеркнул глава государства.

Лукашенко также пояснил, что правоохранители заинтересовались делами чиновника еще полтора года назад. Деньги Ровнейко получал за решение вопросов, которые входили в его компетенцию. 

Сейчас КГБ страны возбудило уголовное дело. Бывшему чиновнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Напоследок белорусский лидер напомнил коррупционерам, что лучше быть нищим на свободе, чем богатым в тюрьме.



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Помощника президента взяли с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Белорусский лидер отметил, что операция была санкционирована лично им.
 
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