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Вел себя как бандит. Лукашенко прокомментировал задержание помощника
03.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Вел себя как бандит, так глава Беларуси
Президент также отметил, что операция была санкционирована лично им.
Лукашенко также пояснил, что правоохранители заинтересовались делами чиновника еще полтора года назад. Деньги Ровнейко получал за решение вопросов, которые входили в его компетенцию.
Сейчас КГБ страны возбудило уголовное дело. Бывшему чиновнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Напоследок белорусский лидер напомнил коррупционерам, что лучше быть нищим на свободе, чем богатым в тюрьме.
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Помощника президента взяли с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. Белорусский лидер отметил, что операция была санкционирована лично им.
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