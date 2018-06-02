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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры

03.06.2018 07:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры
Андрей Иванов / Биатлон ONLINE

- Много думала о том, продолжать или нет. Поговорили с главным тренером Юрием Альберсом, руководством федерации - они приняли мое решение завершить карьеру. Сейчас буду отдыхать. Планов, чем буду заниматься, пока не строю, все-таки слишком много лет работала без перерыва. Хочу просто осмотреться вокруг, - слова Надежды Скардино приводит БЕЛТА

Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку все 15 лет, что была в национальной команде Беларуси. 

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры На мажорной ноте. Как выступили белорусы на последнем этапе КМ по биатлону?

 
 
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‍На счету Надежды Скардино олимпийское «золото» в Пхенчхане, «бронза» в Сочи, а также третье место на чемпионате мира по биатлону в эстафете.
 
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