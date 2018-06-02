Олимпийская чемпионка Надежда Скардино объявила о завершении карьеры

- Много думала о том, продолжать или нет. Поговорили с главным тренером Юрием Альберсом, руководством федерации - они приняли мое решение завершить карьеру. Сейчас буду отдыхать. Планов, чем буду заниматься, пока не строю, все-таки слишком много лет работала без перерыва. Хочу просто осмотреться вокруг, - слова Надежды Скардино приводит БЕЛТА .

Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку все 15 лет, что была в национальной команде Беларуси.