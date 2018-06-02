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«Это была блестящая карьера». Домрачева прокомментировала решение Скардино о завершении карьеры
Новости Беларуси. Надежда Скардино приняла решение завершить спортивную карьеру. О своем намерении биатлонистка рассказала в субботу, 2 июня. Спортсменка пока не готова говорить о дальнейших планах, а на вопрос, чем займется после ухода из большого спорта, отвечает: сейчас буду отдыхать (
Поклонники благодарят Надежду за талант, трудолюбие и спайперскую настойчивость. Несколько часов назад Дарья Домрачева на своей странице в Instagram оставила сообщение, адресованное Надежде Скардино. Она отмечает: «это была блестящая карьера».
Дарья Домрачева:
Надежда Скардино: «Даже если вы ошиблись, не убивайте себя критикой, а делайте работу над ошибками, а лучше всего не делайте ошибок!» (
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Новости Беларуси. Надежда Скардино приняла решение завершить спортивную карьеру. О своем намерении биатлонистка рассказала в субботу, 2 июня. Спортсменка пока не...
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